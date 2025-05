Lors d'un match à oublier contre le Kazakhstan, Damien Riat a inscrit un but mémorable. L'ailier du Lausanne HC nous a raconté cette réussite qui a permis à la Suisse de passer une fin de match plus tranquille.

Damien Riat a marqué le 4-1 face au Kazakhstan Photo: AFP

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a de quoi remercier Damien Riat. En marquant le 4-1 d'un superbe geste technique à la 58e minutes, l'attaquant du Lausanne HC a fait quelque peu oublier cette rencontre poussive face au Kazakhstan. «C'est vrai que nous avons eu un peu de mal à nous mettre dedans, a-t-il admis. C'était déjà un peu mieux lors du deuxième tiers-temps et les power-play nous ont permis de passer devant.»

Plus sur le sujet Mondial 2025 Astana vista Le Kazakhstan est relégué après avoir fait trembler la Suisse

Mais outre les trois points, on retiendra également le délicieux geste technique du Genevois de l'équipe de Suisse sur une passe de Simon Knak dans le dos d'un défenseur. Admirons-le avant de laisser le principal intéressé nous en parler.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Alors, comment pense-t-on à faire un geste pareil? «Honnêtement? On ne pense pas, rigole-t-il. C'est à l'instinct que cela se fait. Le puck n'arrive pas de manière idéale, il est un peu loin et le gardien est déjà proche de moi pour tenter de contrer. Du coup, je tente de le faire passer entre les jambes. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux trop anticiper. C'est sur le moment.»

On ne peut en effet pas prévoir un geste pareil. Mais peut-on au moins l'entraîner? La question fait sourire Damien Riat. «Ce n'est pas vraiment le genre de move que je tente habituellement. Même à l'entraînement, je n'ai pas l'habitude de marquer des buts pareils (rires).»

C'est donc avec un certain style que Damien Riat a inscrit son cinquième but dans la compétition. Après en avoir planté un lors de chacun des quatre premiers matches, le No 9 de l'équipe de Suisse est resté muet durant deux rencontres. Avec cette nouvelle réussite, il suit donc le rythme de Sven Andrighetto qui, grâce à son quadruplé, est le meilleur sniper de l'équipe de Suisse avec ses sept réalisations.

S'il en a deux de moins, Damien Riat a probablement de meilleures notes de style. «J'ai tout de suite que le puck était au fond, mais c'est sûr qu'en revenant au banc, je m'assieds et je me réjouis de le revoir sur l'écran géant.» Et son avis? «Ça fait plaisir de marquer lorsque tu tentes quelque chose de spécial.»