Pour ce 6e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous avons récapitulé le tour préliminaire parfait. Nous nous sommes ensuite plongés dans le quarts de finale contre la Suède.

Tout ce qu'il faut savoir avant le quart de finale Suisse - Suède

Tout ce qu'il faut savoir avant le quart de finale Suisse - Suède

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode du Championnat du monde à Zurich, débriefing de la 7e victoire suisse contre la Finlande et projection sur le quart contre la Suède.

Sommaire

- Battre la Finlande au finish (dès 1:00)

- Les paris avec JOUEZSPORT (22:35)

- Bête noire en suédois ça se dit skräcklag (dès 26:10)