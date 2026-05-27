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Cold Facts
Tout ce qu'il faut savoir avant le quart de finale Suisse - Suède

Pour ce 6e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous avons récapitulé le tour préliminaire parfait. Nous nous sommes ensuite plongés dans le quarts de finale contre la Suède.
Publié: il y a 28 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode du Championnat du monde à Zurich, débriefing de la 7e victoire suisse contre la Finlande et projection sur le quart contre la Suède.

Sommaire

- Battre la Finlande au finish (dès 1:00)
- Les paris avec JOUEZSPORT (22:35)
- Bête noire en suédois ça se dit skräcklag (dès 26:10)

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
7
32
21
2
Finlande
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
7
20
20
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
Playoffs
Relégation
Mentionné dans cet article
Suède
Suède
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Suisse (H)
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