Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 6e épisode du Championnat du monde à Zurich, débriefing de la 7e victoire suisse contre la Finlande et projection sur le quart contre la Suède.
Sommaire
- Battre la Finlande au finish (dès 1:00)
- Les paris avec JOUEZSPORT (22:35)
- Bête noire en suédois ça se dit skräcklag (dès 26:10)
Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
7
32
21
2
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
7
20
20
2
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
7
-23
1
Playoffs
Relégation