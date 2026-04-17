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Cold Facts
Patrick Fischer a péché et a été lourdement puni

Pour ce 44e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons parlé en long, en large et en travers de Patrick Fischer. L'éviction du sélectionneur national méritait bien un épisode spécial.
Publié: il y a 56 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 44e épisode, on revient évidemment sur le licenciement de Patrick Fischer en tant que sélectionneur de l’équipe de Suisse et sur le fiasco de la communication de la SIHF.

L'épisode est également disponible sur Spotify

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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
HC Bienne
HC Bienne
HC Ajoie
HC Ajoie
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Lausanne HC
Lausanne HC
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