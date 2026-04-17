Patrick Fischer a péché et a été lourdement puni

Pour ce 44e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons parlé en long, en large et en travers de Patrick Fischer. L'éviction du sélectionneur national méritait bien un épisode spécial.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 44e épisode, on revient évidemment sur le licenciement de Patrick Fischer en tant que sélectionneur de l’équipe de Suisse et sur le fiasco de la communication de la SIHF.

L'épisode est également disponible sur Spotify

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