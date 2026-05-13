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Cold Facts
Mondial 2026: Que faut-il attendre de l'équipe de Suisse?

Pour ce 2e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous nous plongeons dans la compétition, qui débute ce vendredi. Nous avons aussi parlé des autres équipes, dont celles qui jouent à Fribourg.
Publié: il y a 13 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 2e épisode du Championnat du monde à Zurich, on dissèque l’effectif de Jan Cadieux et on analyse les forces des adversaires.

Sommaire:

- La Suisse parmi les favoris (dès 1:32)
- Les paris avec JOUEZSPORT (19:19)
- L’ogre canadien et le reste (23:42)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
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