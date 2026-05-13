Mondial 2026: Que faut-il attendre de l'équipe de Suisse?

Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 2e épisode du Championnat du monde à Zurich, on dissèque l’effectif de Jan Cadieux et on analyse les forces des adversaires.
Sommaire:
- La Suisse parmi les favoris (dès 1:32)
- Les paris avec JOUEZSPORT (19:19)
- L’ogre canadien et le reste (23:42)
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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
0
0
0
1
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
0
0
0
1
Italie
0
0
0
1
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
0
0
0
1
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation