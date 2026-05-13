Pour ce 2e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous nous plongeons dans la compétition, qui débute ce vendredi. Nous avons aussi parlé des autres équipes, dont celles qui jouent à Fribourg.

Mondial 2026: Que faut-il attendre de l'équipe de Suisse?

Mondial 2026: Que faut-il attendre de l'équipe de Suisse?

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 2e épisode du Championnat du monde à Zurich, on dissèque l’effectif de Jan Cadieux et on analyse les forces des adversaires.

Sommaire:

- La Suisse parmi les favoris (dès 1:32)

- Les paris avec JOUEZSPORT (19:19)

- L’ogre canadien et le reste (23:42)

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