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Cold Facts
Mondial 2026: La Suisse reçue cinq sur cinq

Pour ce 5e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur les deux derniers matches et les belles victoires face à l'Autriche et la Grande-Bretagne.
Publié: 17:01 heures
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode du Championnat du monde à Zurich, on revient sur les deux succès de la Suisse sur l’Autriche et la Grande-Bretagne, puis un petit détour par Fribourg.

Sommaire

- L’Autriche la tête dans le sable (dès 1:07)
- Les paris avec JOUEZSPORT (22:18)
- Record pour Genoni (dès 26:36)
- NL: Richard coeur de Dragon (35:34)

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Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
5
21
15
2
Finlande
Finlande
4
15
12
3
Autriche
Autriche
4
-2
9
4
Etats-Unis
Etats-Unis
4
-1
5
5
Allemagne
Allemagne
5:2
5
-7
4
6
Hongrie
Hongrie
2:5
4
-3
3
7
Lettonie
Lettonie
4
-8
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
4
-15
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
3:0
5
16
14
2
Slovaquie
Slovaquie
4
9
11
3
République Tchèque
République Tchèque
4
5
10
4
Norvège
Norvège
4
6
7
5
Suède
Suède
4
7
6
6
Slovénie
Slovénie
0:3
5
-13
3
7
Danemark
Danemark
4
-15
0
8
Italie
Italie
4
-15
0
Playoffs
Relégation
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Suisse (H)
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