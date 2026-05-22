Pour ce 5e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur les deux derniers matches et les belles victoires face à l'Autriche et la Grande-Bretagne.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode du Championnat du monde à Zurich, on revient sur les deux succès de la Suisse sur l’Autriche et la Grande-Bretagne, puis un petit détour par Fribourg.

Sommaire

- L’Autriche la tête dans le sable (dès 1:07)

- Les paris avec JOUEZSPORT (22:18)

- Record pour Genoni (dès 26:36)

- NL: Richard coeur de Dragon (35:34)

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