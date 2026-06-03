L'analyse finale du Mondial en Suisse

Pour ce 8e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur la finale perdue contre la Finlande. Pour finir la saison, nous avons parlé National League également.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 8e épisode du Championnat du monde à Zurich, retour sur la défaite 1-0 ap en finale face à la Finlande, ainsi qu’un tour d’actu de National League

Sommaire- Chassé par Jäger, Helenius bat la Suisse (dès 1:10)

- Julien à Zurich, Agozzino à Bienne (dès 33:30)