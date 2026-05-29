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Cold Facts
La Suisse dans le dernier carré

Pour ce 7e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur le quart de finale face à la Suède. Et, forcément, nous nous sommes projetés sur la demie à venir contre la Norvège.
Publié: il y a 32 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 7e épisode du Championnat du monde à Zurich, on revient sur la qualification pour les demi-finales après une superbe victoire face à la Suède.

Sommaire

- Les Suédois ont sué dur (dès 1:26)
- Les paris avec JOUEZSPORT (23:32)
- Norvège rime avec piège? (dès 26:51)

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
7
32
21
2
Finlande
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
7
20
20
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
Playoffs
Relégation
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