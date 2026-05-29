Pour ce 7e épisode de Cold Facts consacré au Mondial en Suisse, nous sommes revenus sur le quart de finale face à la Suède. Et, forcément, nous nous sommes projetés sur la demie à venir contre la Norvège.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 7e épisode du Championnat du monde à Zurich, on revient sur la qualification pour les demi-finales après une superbe victoire face à la Suède.

Sommaire

- Les Suédois ont sué dur (dès 1:26)

- Les paris avec JOUEZSPORT (23:32)

- Norvège rime avec piège? (dès 26:51)