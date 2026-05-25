L'attaquant zurichois va mieux et s'entraîne presque normalement. Mais Pius Suter n'est toutefois pas encore prêt à rejouer et manquera la rencontre contre la Finlande.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse s'est entraînée ce lundi avec, forcément, la «finale» du groupe contre la Finlande dans un coin de la tête. Ce mardi (20h20), les deux nations s'affronteront pour savoir qui va terminer en tête du Groupe A qui se dispute à Zurich. Et forcément pour savoir qui sera l'adversaire en quarts de finale.

Mais pas question donc de regarder le classement à Fribourg avant de rentrer sur la glace.«Nous en avons parlé dans la matinée, a précisé Jan Cadieux. Nous leur avons dit que nous ne devions nous concentrer que sur nous et que nous ne devions pas calculer.» La Suisse pourrait tomber sur la Suède, la Norvège ou la Slovaquie. Trois adversaires bien différents. «

Sans Pius Suter

Au niveau de l'alignement, Jan Cadieux ne pourra toujours pas compter sur la présence de Pius Suter. Blessé en toute fin de match contre l'Allemagne, l'attaquant des St. Louis Blues n'est plus réapparu en match depuis. Ce lundi, il était sur la glace et a pris part à tout l'entraînement. Il portait toutefois un maillot distinctif signifiant qu'il n'est pas encore prêt à recevoir de charges.

Jan Cadieux voit tout de même que son joueur fait des pas dans la bonne direction: «Il va mieux jour après jour, précise-t-il. Le fait qu'il ait fait tout l'entraînement est une bonne chose. Les derniers jours, il n'aurait pas pu le faire.»

S'il ne venait pas à être disponible, l'équipe de Suisse pourrait théoriquement utiliser un joker médical et le remplacer. «Ce sont des discussions que nous avons, poursuit le technicien. Mais nous n'en sommes pas là.»

Théo Rochette 13e attaquant?

Un autre enseignement de cet entraînement est à trouver dans la composition des lignes. Comme en fin de match face à la Hongrie, Jan Cadieux a décidé de faire jouer Calvin Thürkauf avec Sven Andrighetto et Denis Malgin. Cela signifie que donc que Nicolas Baechler a retrouvé sa place avec Nino Niederreiter et Christoph Bertschy.

Lors de l'entraînement de ce lundi, Théo Rochette semblait avoir hérité du rôle de 13e attaquant. C'est dans ce rôle que l'attaquant du Lausanne HC avait terminé la rencontre contre la Hongrie, samedi. Il est toutefois toujours présent sur le power-play.

Jan Cadieux a d'ailleurs semblé vouloir modifier quelque peu ses lignes de supériorité numérique. Ainsi Théo Rochette évolue avec Roman Josi, Timo Meier, Nico Hischier et Ken Jäger. La seconde unité spéciale est composée de Dean Kukan, Denis Malgin, Nino Niederreiter, Sven Andrighetto et Riat.