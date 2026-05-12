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Découvrez le programme!
Voici le programme complet du championnat du monde en Suisse

Ne ratez plus jamais une rencontre de l'équipe nationale suisse grâce à notre calendrier des matches. Téléchargez-le, imprimez-le et affichez-le dans votre cuisine: vous saurez toujours quand regarder le match. Allez la Suisse!
Publié: il y a 26 minutes
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Emy-Nella Cartier
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Emy-Nella Cartier et Alexander Hornstein

Tous les matches du Championnat du monde hockey 2026

Vendredi 15 mai 2026

  • 16h20 : Finlande - Allemagne

  • 16h20 : Canada - Suède

  • 20h20 : États-Unis - Suisse

  • 20h20 : République tchèque - Danemark

Samedi 16 mai 2026

  • 12h20 : Grande-Bretagne - Autriche

  • 12h20 : Slovaquie - Norvège

  • 16h20 : Hongrie - Finlande

  • 16h20 : Italie - Canada

  • 20h20 : Suisse - Lettonie

  • 20h20 : Slovénie - République tchèque

Dimanche 17 mai 2026

  • 12h20 : Grande-Bretagne - États-Unis

  • 12h20 : Italie - Slovaquie

  • 16h20 : Autriche - Hongrie

  • 16h20 : Danemark - Suède

  • 20h20 : Allemagne - Lettonie

  • 20h20 : Norvège - Slovénie

Lundi 18 mai 2026

  • 16h20 : Finlande - États-Unis

  • 16h20 : Canada - Danemark

  • 20h20 : Allemagne - Suisse

  • 20h20 : Suède - République tchèque

Mardi 19 mai 2026

  • 16h20 : Lettonie - Autriche

  • 16h20 : Italie - Norvège

  • 20h20 : Hongrie - Grande-Bretagne

  • 20h20 : Slovénie - Slovaquie

Mercredi 20 mai 2026

  • 16h20 : Autriche - Suisse

  • 16h20 : République tchèque - Italie

  • 20h20 : États-Unis - Allemagne

  • 20h20 : Suède - Slovénie

Jeudi 21 mai 2026

  • 16h20 : Lettonie - Finlande

  • 16h20 : Canada - Norvège

  • 20h20 : Suisse - Grande-Bretagne

  • 20h20 : Danemark - Slovaquie

Vendredi 22 mai 2026

  • 16h20 : Allemagne - Hongrie

  • 16h20 : Canada - Slovénie

  • 20h20 : Finlande - Grande-Bretagne

  • 20h20 : Suède - Italie

Samedi 23 mai 2026

  • 12h20 : Lettonie - États-Unis

  • 12h20 : Danemark - Slovénie

  • 16h20 : Suisse - Hongrie

  • 16h20 : Slovaquie - République tchèque

  • 20h20 : Autriche - Allemagne

  • 20h20 : Norvège - Suède

Dimanche 24 mai 2026

  • 16h20 : Grande-Bretagne - Lettonie

  • 16h20 : Danemark - Italie

  • 20h20 : Finlande - Autriche

  • 20h20 : Slovaquie - Canada

Lundi 25 mai 2026

  • 16h20 : États-Unis - Hongrie

  • 16h20 : République tchèque - Norvège

  • 20h20 : Allemagne - Grande-Bretagne

  • 20h20 : Slovénie - Italie

Mardi 26 mai 2026

  • 12h20 : Hongrie - Lettonie

  • 12h20 : Norvège - Danemark

  • 16h20 : États-Unis - Autriche

  • 16h20 : République tchèque - Canada

  • 20h20 : Suisse - Finlande

  • 20h20 : Slovénie - Suède 

Jeudi 28 mai 2026 (Quarts de finale)

  • 16h20 : Quart de finale 1

  • 16h20 : Quart de finale 2

  • 20h20 : Quart de finale 3

  • 20h20 : Quart de finale 4

Samedi 30 mai 2026 (Demi-finales)

  • 15h20 : Demi-finale 1

  • 20h00 : Demi-finale 2

Dimanche 31 mai 2026 (Finale)

  • 15h30 : Match pour la 3ème place

  • 20h20 : Finale

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
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