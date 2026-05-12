Tous les matches du Championnat du monde hockey 2026
Vendredi 15 mai 2026
16h20 : Finlande - Allemagne
16h20 : Canada - Suède
20h20 : États-Unis - Suisse
20h20 : République tchèque - Danemark
Samedi 16 mai 2026
12h20 : Grande-Bretagne - Autriche
12h20 : Slovaquie - Norvège
16h20 : Hongrie - Finlande
16h20 : Italie - Canada
20h20 : Suisse - Lettonie
20h20 : Slovénie - République tchèque
Dimanche 17 mai 2026
12h20 : Grande-Bretagne - États-Unis
12h20 : Italie - Slovaquie
16h20 : Autriche - Hongrie
16h20 : Danemark - Suède
20h20 : Allemagne - Lettonie
20h20 : Norvège - Slovénie
Lundi 18 mai 2026
16h20 : Finlande - États-Unis
16h20 : Canada - Danemark
20h20 : Allemagne - Suisse
20h20 : Suède - République tchèque
Mardi 19 mai 2026
16h20 : Lettonie - Autriche
16h20 : Italie - Norvège
20h20 : Hongrie - Grande-Bretagne
20h20 : Slovénie - Slovaquie
Mercredi 20 mai 2026
16h20 : Autriche - Suisse
16h20 : République tchèque - Italie
20h20 : États-Unis - Allemagne
20h20 : Suède - Slovénie
Jeudi 21 mai 2026
16h20 : Lettonie - Finlande
16h20 : Canada - Norvège
20h20 : Suisse - Grande-Bretagne
20h20 : Danemark - Slovaquie
Vendredi 22 mai 2026
16h20 : Allemagne - Hongrie
16h20 : Canada - Slovénie
20h20 : Finlande - Grande-Bretagne
20h20 : Suède - Italie
Samedi 23 mai 2026
12h20 : Lettonie - États-Unis
12h20 : Danemark - Slovénie
16h20 : Suisse - Hongrie
16h20 : Slovaquie - République tchèque
20h20 : Autriche - Allemagne
20h20 : Norvège - Suède
Dimanche 24 mai 2026
16h20 : Grande-Bretagne - Lettonie
16h20 : Danemark - Italie
20h20 : Finlande - Autriche
20h20 : Slovaquie - Canada
Lundi 25 mai 2026
16h20 : États-Unis - Hongrie
16h20 : République tchèque - Norvège
20h20 : Allemagne - Grande-Bretagne
20h20 : Slovénie - Italie
Mardi 26 mai 2026
12h20 : Hongrie - Lettonie
12h20 : Norvège - Danemark
16h20 : États-Unis - Autriche
16h20 : République tchèque - Canada
20h20 : Suisse - Finlande
20h20 : Slovénie - Suède
Jeudi 28 mai 2026 (Quarts de finale)
16h20 : Quart de finale 1
16h20 : Quart de finale 2
20h20 : Quart de finale 3
20h20 : Quart de finale 4
Samedi 30 mai 2026 (Demi-finales)
15h20 : Demi-finale 1
20h00 : Demi-finale 2
Dimanche 31 mai 2026 (Finale)
15h30 : Match pour la 3ème place
20h20 : Finale
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
0
0
0
1
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
0
0
0
1
Italie
0
0
0
1
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
0
0
0
1
Suède
0
0
0