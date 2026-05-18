En parallèle du championnat du monde de hockey avait lieu un match de football bien particulier. La République démocratique du Congo et le Sénégal se sont affrontés en vue de la CAN Fribourg.

Matthias Davet Journaliste Blick

D'un côté des barrières noires, les stars du hockey mondial – celles de la Suède et du Danemark, en l'occurrence. De l'autre, des joueurs de football amateurs ou semi-pro, représentants la République démocratique du Congo et le Sénégal. Durant ce printemps, Fribourg ne va pas seulement se revêtir des habits du championnat du monde de hockey. Du 2 au 28 juin, une Coupe d'Afrique des Nations va être organisée dans le canton et mettra aux prises dix équipes.

«Finalement, on est dans le même état d'esprit que le Mondial de hockey, s'exclame Amandine Bayizila, présidente du projet. Fribourg montre qu'on vient de partout.» Ce dimanche après-midi, une nation d'Afrique centrale et une autre de l'Ouest ont été mises en avant sur le terrain synthétique de Saint-Léonard, juste derrière la patinoire. Attirés par le bruit, deux fans slovaques ont d'ailleurs fait un saut

Car il y en avait du monde autour du terrain pour ce qui n'était qu'un match de préparation. 200 personnes étaient là pour assister à la victoire de la République démocratique du Congo (3-2). Grand artisan de la victoire, Elie Dindamba est également derrière le projet CAN Fribourg. L'année dernière, il avait organisé un match entre sa nation et le Cameroun au Guintzet. Le joueur du FC Corminbœuf avait promis à «La Liberté» qu'il allait se pencher sur une vraie compétition. Dix mois plus tard, on en est à bout touchant.

«Les projets Mbappé, c'est bien, mais…»

Selon sa présidente Amandine Bayizila, Elie Dindamba est un exemple à prendre. «Les projets Mbappé, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça et ça prouve que ta passion du sport peut t'amener autre part.» En parallèle, il est en effet assistant socio-éducatif pour l'association REPER qui «a pour mission la promotion de la santé et la prévention des dépendances et des situations à risque chez les jeunes principalement».

«C'est un honneur d'être le fer de lance et j'ai juste du plaisir à voir que tout commence à prendre forme, souligne le Congolais. Mais aussi que ça se termine, parce que ça demande énormément de travail (sourire).» Compétiteur dans l'âme, il souhaite bien remporter cette première CAN avec sa RDC.

Accompagner les jeunes

Mais l'essentiel a tout de même l'air de se situer ailleurs pour tout le monde. «On a à cœur de laisser un héritage dans le cadre du football, mais aussi au-delà, précise Elie Dindamba. D'une certaine manière, on intègre toutes les nations qui n'ont pas forcément leur place dans la société. Et on met leur culture en avant.» Le vivre-ensemble est également mis en avant par les organisateurs.

«On montre une certaine forme de cohésion sociale, ajoute Amandine Bayizila. Derrière, il y a beaucoup de programmes.» Entre autres, l'association s'entoure d'une jeunesse qui l'aide à organiser l'événement. «On prend des professionnels dans chaque secteur, qui accompagnent les jeunes. Ils doivent monter un dossier pour la préfecture, la police ou les TPF.»

Toute une organisation pour fêter le football dès le 2 juin, que ce soit sur ce terrain synthétique de Saint-Léonard ou sur celui du Platy à Villars-sur-Glâne. Avant, une fin en apothéose, le 28 juin sur le «vrai» terrain de Saint-Léonard. «Et pourquoi pas un jour organiser une Coupe du monde?», anticipe Elie Dindamba. Attention, car l'ancien joueur de Schaffhouse tient ses promesses.