Sidney Crosby sera l'attraction du Mondial 2025

1 Sidney Crosby (37 ans, Canada, Pittsburgh, NHL)

Photo: keystone-sda.ch

Lorsque Sidney Crosby décide de participer à une compétition internationale, il la gagne. Hormis lorsqu'il avait 19 ans, le joueur de centre au No 87 n'est jamais reparti d'un tournoi international sans la médaille d'or au cou. C'est dire la valeur de sa présence lors de ce tournoi qui se disputera à Stockholm et à Herning. Engagé en Suède avec le Canada, Sidney Crosby n'avait plus porté le maillot à la feuille d'érable en Mondial depuis 2015. Avec 11 points en 9 matches, il avait été éblouissant lors du titre canadien qui lui avait permis de rentrer dans le cercle fermé des joueurs ayant remporté l'or mondial, l'or olympique et la Coupe Stanley.

2 Nathan MacKinnon (29 ans, Canada, Colorado, NHL)

Il n'est pas de la même génération que Sidney Crosby, mais il n'en demeure pas moins proche pur autant. Il y a fort à parier que la présence de Nathan MacKinnon est liée à celle de Sidney Crosby, les deux hommes s'entraînant ensemble durant l'été. De près d'une décennie son cadet, l'attaquant de Colorado vient de terminer sa troisième saison consécutive à plus de 100 points en NHL. Avec 116 unités, l'attaquant est toutefois resté loin de son record personnel avec 140 points la saison dernière. Son nom est évidemment un poil moins ronflant que celui de son pote, mais il n'en demeure pas moins une attraction incroyable pour ce championnat du monde.

3 David Pastrnak (28 ans, Tchéquie, Boston, NHL)

Le stress post-traumatique est toujours présent à l'évocation du nom du chasseur de buts tchèque. L'an dernier, c'est notamment lui qui a brisé le rêve suisse lors de la finale du Mondial à Peague en inscrivant le 1-0 au milieu du troisième tiers-temps. Comme Nathan MacKinnon, il vient de terminer sa troisième saison consécutive avec plus de 100 points. Le buteur en série des Boston Bruins sera d'ailleurs le premier adversaire de l'équipe de Suisse lors de ce tournoi puisque l'équipe de Patrick Fischer défiera son bourreau dès ce vendredi (16h20, en direct sur Blick).

4 Nico Hischier (25 ans, Suisse, New Jersey, NHL)

Photo: keystone-sda.ch

Le métronome du Haut-Valais n'a pas réussi son meilleur championnat d'un point de vue comptable puisqu'il n'a totalisé «que» 69 points lors de la saison écoulée. Mais avec 35 buts, Nico Hischier n'a par contre jamais été aussi efficace que lors du dernier exercice avec les New Jersey Devils. Comme à son habitude, l'ancien 1er choix de draft a fait preuve d'une intransigeance défensive de tous les instants pour devenir l'un des meilleurs centres défensifs de la Ligue. Roman Josi a la capacité de transfigurer une équipe de Suisse par sa présence (ou non) lors d'un Mondial. Nico Hischier aussi.

5 Clayton Keller (26 ans, États-Unis, Utah, NHL)

Ce mercredi, son club de l'Utah a dévoilé son nouveau nom. Fini l'Utah HC et place au Mammouth de l'Utah. Et Clayton Keller en sera le digne capitaine, lui qui vient de ponctuer sa première saison à Salt Lake City avec 90 points à son compteur. Il s'agit bien entendu de la meilleure saison en carrière de celui qui a commencé son aventure NHL du côté de l'Arizona avant de déménager avec la franchise au bord du Grand Lac Salé. Petit ailier vivace, Clayton Keller disputera son troisième Mondial avec les États-Unis. Cette année, il en sera l'un des leaders.

6 Zach Werenski (27 ans, États-Unis, Columbus, NHL)

Le défenseur des Blue Jackets est le second arrière le plus productif de NHL derrière le quasi intouchable Cale Makar. Avec près de 90 points, le défenseur vient de terminer sa saison la plus aboutie dans la plus prestigieuse ligue du monde. Sélectionné pour le tournoi des Quatre Nations plus tôt dans l'année, Zach Werenski s'est instatllé comme étant l'un des meilleurs arrières au monde.

7 Roman Cervenka (39 ans, Tchéquie, Pardubice, Tch)

Photo: Getty Images

Est-ce le choix du cœur? Absolument. Mais le fantastique tchèque évolue toujours à un niveau incroyable. Il vient de terminer la saison comme meilleur compteur des play-off dans son pays. Champion du monde l'an dernier dans son pays, Roman Cervenka n'a pas envie de raccrocher. Et c'est tant mieux pour l'intérêt de ce championnat du monde. L'attaquant à la vision du jeu magique va enthousiasmer la ville de Herning durant deux semaines et espère faire profiter Stockholm de son coup d'œil inimitable. Et on l'espère avec lui.

8 Moritz Seider (24 ans, Allemagne, Detroit, NHL)

À seulement 24 ans, l'arrière des Red Wings a déjà prouvé toute sa valeur avec plusieurs Mondiaux d'un très haut niveau. Dans le Michigan, Moritz Seider progresse peu à peu. Pas suffisamment vite pour un sixième choix de draft? Peut-être. Mais sous le maillot de la «Mannschaft», il a une chance en or de prouver qu'il a franchi un palier cette saison.

9 Lucas Raymond (23 ans, Suède, Detroit, NHL)

Il fallait bien un représentant de l'équipe de Suède dans ce classement. Mais qui? Filip Forsberg (Nashville), Rasmus Andersson (Calgary), Mika Zibanejad (NY Rangers) ou encore Leo Carlsson (Anaheim)? Tous auraient mérité une mention dans cette liste non exhaustive. C'est finaement sur Lucas Raymond que s'est jeté mon dévolu. Le tout jeune attaquant de Détroit a, à 23 ans, réalisé une saison exemplaire avec 80 points. À domicile pour ce mondial, il sera tout spécialement attendu au tournant. À lui de ne pas décevoir.

10 Pierre-Edouard Bellemare (40 ans, France, Ajoie)

Si ce classement concernait le niveau des entretiens d'après-match, le Français serait No 1 sans la moindre hésitation. Doté d'une introspection hors du commun, Pierre-Edouard Bellemare est un régal à écouter après ses matches. Ce n'est évidemment pas un hasard si son sélectionneur national, Yorick Treille, a fait de l'attaquant du HC Ajoie son capitaine. L'ancien joueur au riche passé de NHL souhaite continuer jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Ce tournoi en Suède et au Danemark est une occasion supplémentaire de prouver - si besoin était - qu'il est toujours au niveau.