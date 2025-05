Patrick Fischer a dévoilé ce lundi l'équipe qui défendra les couleurs de la Suisse dès vendredi lors du Mondial. Dans ses bagages, le sélectionneur a pu emporter avec lui quatre joueurs de NHL... et pas des moindres.

Timo Meier (à g.) et Nico Hischier seront présents à Herning avec l'équipe de Suisse. Photo: PETER SCHNEIDER

Grégory Beaud Journaliste Blick

Patrick Fischer peut se dire que les événements ont tourné en sa faveur en Amérique du Nord. Le sélectionneur zougois pourra en effet compter sur plusieurs renforts de poids lors du Mondial qui débute ce vendredi à Stockholm et Herning. La Suisse, qui est engagée dans le groupe B au Danemark, pourra compter sur quatre joueurs de NHL.

La sélection suisse pour le Mondial Gardiens (3). Sandro Aeschlimann (Davos), Stéphane Charlin (Langnau), Leonardo Genoni (Zoug) Défenseurs (9). Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Lausanne), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zuric Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning, NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils, NHL) Attaquants (14). Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Zurich Lions), Nicolas Baechler (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils, NHL), Grégory Hofmann (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils, NHL), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau Tigers), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron).

Ainsi, les arrières Janis Moser (Tampa Bay), Jonas Siegenthaler (New Jersey) de même que les attaquants Nico Hischier et Timo Meier (tous deux New Jersey) seront présents au Danemark pour le début du tournoi, vendredi face à la Tchéquie (16g20). Kevin Fiala (Los Angeles Kings) est le seul absent de cette liste.

Le défenseur genevois Roger Karrer a été victime de la dernière sélection de Patrick Fischer. En attaque, le Zougois Sven Senteler, le Fribourgeois Samuel Walser et le Bernois Fabian Ritzmann ont été renvoyés à la maison à moins d'une semaine du début du tournoi mondial.

Charlin sera là

Par rapport à l'équipe médaillée d'argent en Tchéquie l'an dernier, il y a évidemment une immense différence: Roman Josi. Le capitaine emblématique de l'équipe de Suisse n'est pas présent, car il soigne toujours une vilaine commotion cérébrale subie en cours de saison.

À l'inverse, Timo Meier, lui, offre un atout supplémentaire à Patrick Fischer sur le front de l'attaque. L'ailier buteur des New Jersey Devils sort d'une nouvelle saison à près de 30 buts. En 2022, lors de sa dernière participation à un Mondial, il avait inscrit trois buts et distribué cinq passes décisives en huit matches.

Aucune surprise devant le filet. Depuis trois semaines, ce sont Leonardo Genoni (Zoug), Sandro Aeschlimann et Stéphane Charlin (Langnau) qui sont sous les drapeaux. Patrick Fischer leur a maintenu sa confiance. Il s'agira donc du tout premier championnat du monde du dernier nommé qui a été éblouissant tout au long de la saison dans l'Emmental. Une jolie expérience avant de rejoindre Genève-Servette durant l'été.

Six néophytes

Dans son avion en direction du Danemark, Patrick Fischer a gardé des places pour six joueurs qui vont disputer leur premier championnat du monde. Outre Stéphane Charlin, le coach a sélectionné pour la première fois Sandro Schmid (Fribourg), Simon Knak (Davos), Nicolas Baechler (Zurich), Dario Rohrbach (Langnau) et Tyler Moy (Rapperswil).

En convoquant neuf défenseurs et quatorze attaquants, Patrick Fischer devra encore prendre une décision au Danemark. Il est possible qu'il laisse une place dans son contingent pour Nino Niederreiter au cas où celui-ci venait à être rapidement éliminé lors des play-off de NHL ou pour Kevin Fiala. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Grison a participé au miracle permettant à Winnipeg de franchir un tour avec une victoire arrachée en deuxième prolongation, tandis que le statut du Saint-Gallois n'est pas encore connu.