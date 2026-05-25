La Norvège verra les quarts, une première depuis 2012

L'équipe de Norvège de hockey se plaît à Fribourg. Les Scandinaves se sont qualifiés pour les quarts de finale ce lundi, après une victoire face à la Tchéquie (4-1).

Blick Sport

Voilà quatorze ans que la Norvège attendait cela. Depuis longtemps, les Scandinaves vivotent dans l'élite du hockey mondial, sans parvenir à franchir le cap et se qualifier pour les quarts de finale. La dernière fois, c'était en 2012, du côté de la Suède.

De cette équipe, seul l'attaquant Andreas Martinsen est rescapé du côté de Fribourg pour cette édition 2026. Et l'attaquant de Storhamar aura de nouveau le droit de vivre une phase à élimination directe. Le capitaine et son équipe se sont de nouveau qualifiés pour les quarts de finale, alors même qu'ils ont encore un match à jouer. La victoire, ce lundi en fin d'après-midi face à la Tchéquie, a suffi à faire le bonheur des Scandinaves.

Excellents et dominateurs, ils ont rapidement pris les devants. Après sept minutes de jeu, ils menaient déjà 2-0 face aux Tchèques, dépassés. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir le soutien des fans à la BCF Arena. S'ils sont parvenus à réduire le score, toujours dans le premier tiers, Roman Cervenka et Cie n'ont jamais égalisé.

La deuxième place est plus que jouable

Dans le troisième tiers, c'est Martin Ronnild qui a offert la victoire aux siens, et la qualification en quarts de finale qui va avec. Du côté de Fribourg, les Norvégiens auront donc accroché le Canada (5-6 tab) et battu la Suède (3-2) et la République tchèque. Joli.

Grâce à cette victoire, ils sont en position de force avant d'affronter le Danemark lors de la dernière journée (mardi, 12h20). En cas de victoires, la Norvège serait assurée de terminer deuxième de son groupe et, donc, de rester à Fribourg pour les quarts de finale. En 2012, elle s'était arrêtée à ce stade, après une défaite face à la Russie.