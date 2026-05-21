L'équipe de Suisse va tenter de poursuivre son parcours sans faute au Mondial à domicile. Face à la Grande-Bretagne (20h20, en direct sur Blick), Reto Berra gardera le filet helvétique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Sans surprise, le staff de l'équipe de Suisse a décidé de laisser souffler Leonardo Genoni au lendemain de son nouveau blanchissage face à l'Autriche. Désormais seul détenteur du record avec 13 shutouts, «Leo» cédera sa place à Reto Berra pour cette cinquième sortie des Helvètes dans ce championnat du monde à domicile.

Le gardien champion de Suisse avec Fribourg Gottéron a manqué une partie de la préparation en raison d'une pneumonie. De retour à l'entraînement en milieu de semaine, il occupait mercredi soir le rôle de No 2. Ce jeudi, Sandro Aeschlimann sera son remplaçant.

Pius Suter est toujours absent. Légèrement touché et absent mercredi, le Zurichois ne sera pas aligné face à la Grande-Bretagne. Théo Rochette conservera donc sa place aux côtés de Sven Andrighetto et Denis Malgin. Leur association avait très bien fonctionné contre l'Autriche.

Par ailleurs, Jan Cadieux n'a effectué qu'un seul changement dans son alignement. Il a décidé de titulariser Lukas Frick pour la première fois du tournoi. Le défenseur de Davos prend la place de Nicolas Baechler. L'attaquant zurichois avait joué mercredi contre l'Autriche et occupé le rôle de treizième attaquant. Face aux Britanniques, le sélectionneur national a donc décidé de partir avec huit défenseurs et douze attaquants.