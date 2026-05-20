L'équipe de Suisse a mis une gifle à l'Autriche pour son quatrième match du Mondial en Suisse. Les attaquants ont évidemment la part belle dans nos distinctions individuelles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Nico Hischier (Attaquant, Suisse)

Muet contre les États-Unis en début de compétition, l'attaquant valaisan avait ensuite inscrit respectivement un et deux points face à la Lettonie et l'Allemagne. Lors du récital helvétique face à l'Autriche, Nico Hischier a inscrit un doublé. Mais c'est tout son trio qui a fait une excellente impression.

Aligné avec Attilio Biasca et Timo Meier comme en fin de rencontre lundi contre l'Allemagne, le joueur de centre des New Jersey Devils a constamment créé le danger en zone offensive et rendu ses coéquipiers meilleurs. Visiblement, la rocade réalisée par Jan Cadieux porte pleinement ses fruits et la complémentarité entre les trois hommes saute aux yeux.

⭐⭐ Théo Rochette (Attaquant, Suisse)

Le joueur du Lausanne HC a parfaitement réagi après le match de lundi qui l'avait vu glisser dans le rôle de 13e attaquant au profit d'Attilio Biasca. Théo Rochette évoluait cette fois-ci avec Sven Andrighetto et Denis Malgin dans une ligne très offensive. La combinaison, déjà testée en Suède lors de la préparation, a également été solide. Comme pour le premier trio, il faudra voir face à un adversaire plus coriace que les modestes Autrichiens.

Mais toujours est-il que l'attaquant du Lausanne HC a marqué deux buts et aurait même pu réaliser un hat-trick s'il n'avait pas vu une réussite lui être annulée en fin de deuxième tiers-temps. Il a surtout inscrit le très important 1-0 alors que l'équipe de Suisse était en infériorité numérique. Un but qui a coupé les pattes de leurs adversaires.

⭐ Leonardo Genoni (Gardien, Suisse)

Les attaquants auraient pu être nombreux à être mentionnés ici. Que ce soit Timo Meier, Sven Andrighetto ou Denis Malgin, le choix était compliqué. Mais une mention doit revenir à Leonardo Genoni. Oui, le score est terriblement déséquilibré, mais le portier a tout de même dû faire face à 21 tirs cadrés. Ce n'est certes pas énorme, mais cette large victoire de l'équipe de Suisse restera surtout celle d’un record personnel pour lui.

Après avoir flirté avec un blanchissage lundi contre l'Allemagne, «Leo» est parvenu à garder sa cage inviolée pour la 13e fois de sa carrière en championnat du monde. Jusqu’ici, il partageait ce record avec trois autres gardiens. Il est désormais seul au sommet.

Flop: L'équipe d'Autriche

Ce n'est déjà pas de évident ressortir trois joueurs du côté de la Suisse lorsque le score est si large. Mais alors c'est impossible de ne pointer qu'un homme du doigt lorsque la prestation d'ensemble est à ce point ratée. Du premier au deuxième gardien en passant par la vingtaine de joueurs de champ, personne n'est à blâmer plus que les autres.

Avec neuf points en trois matches, les Autrichiens avaient déjà réussi leur début de tournoi. Pas impossible, dès lors, qu’ils aient inconsciemment baissé les bras lorsque les buts ont commencé à s’enchaîner.