Qui sonnera la cloche après Roger Federer et Marco Odermatt?

Avant chaque match du Mondial en Suisse, une personnalité donne le coup d'envoi symbolique en sonnant une cloche. Après Roger Federer ou Marco Odermatt, qui sera invité pour la finale entre la Suisse et la Finlande?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Durant ce Mondial en Suisse, une tradition a été instaurée pour chacune des rencontres à Zurich et à Fribourg. Une personnalité était présente avant le coup d'envoi pour symboliquement lancer la rencontre en agitant une sonnaille. Un rituel d'avant-match qui a beaucoup plu et qui a permis aux gens de spéculer tout au long de la compétition.

En vrac, il y a notamment eu ces derniers jours Marco Odermatt, Roger Federer, Andres Ambühl ou Julien Sprunger pour sonner la cloche. Forcément, la question est de savoir qui sera l'heureux élu pour la finale entre la Suisse et la Finlande qui se disputera à la Swiss Life Arena ce dimanche soir (20h20).

Stubete Gäng

Le groupe bernois a sans doute été l'une des révélations musicales les plus marquantes de ces dernières années en Suisse (alémanique). Mélange improbable mais terriblement efficace entre musique populaire suisse et sonorités modernes, Stubete Gäng a réussi à remplir des salles dans tout le pays et à fédérer un public bien au-delà des frontières de la Suisse alémanique. Et puis ce sont eux qui interprètent «Richi» le morceau qui envahit la patinoire lors de chaque but de l'équipe de Suisse.

Probabilité: Moyenne.

Granit Xhaka

Capitaine de l'équipe de Suisse de football, Granit Xhaka dispute un match avec l'équipe de Suisse en ce dimanche contre la Jordanie du côté de Saint-Gall. Le coup d'envoi étant donné à 15h, une venue à Zurich et totalement réaliste. Et elle a même été envisagée par le sélectionneur national, Murat Yakin: «On verra s'il y a lieu de se poser la question. Mais on pourrait très bien l'imaginer, oui...». Leader charismatique, il serait tout indiqué pour jouer ce rôle de sonneur de cloche et pour aller dans le vestiaire motiver les troupes.

Probabilité: Grande.

Patrick Fischer

Même s'il n'est plus à la tête de la sélection, Patrick Fischer reste l'un des principaux architectes des succès récents de l'équipe de Suisse. Personne ne l'a d'ailleurs oublié dans le vestiaire de la sélection suisse tant son nom revient souvent sur la table. Patrick Fischer a marqué l'histoire récente du hockey helvétique en conduisant la Nati à quatre médailles mondiales. Le faire participer à la fête après la douloureuse et tumultueuse séparation serait un magnifique geste.

Probabilité: faible.

Ari Sulander





Profitons de ce paragraphe pour préciser une chose: Sara Sulander qui met l'ambiance dans la Swiss Life Arena n'est pas la fille du gardien légendaire. Cet aparté terminé, Ari Sulander pourrait être tout indiqué pour sonner la cloche. Le Finlandais a été champion du monde à une reprise et médaillé à plusieurs reprises. Son maillot est suspendu au plafond de la Swiss Life Arena où il a acquis le statut d'icône. Il est tout indiqué pour être honoré lors d'un match à Zurich entre son pays et la patrie où il a vécu tant d'années.

Probabilité: Faible.

Martina Hingis

Ancienne numéro un mondiale de tennis, Martina Hingis demeure l'une des plus grandes sportives de l'histoire du pays. Lauréate de cinq titres du Grand Chelem en simple et de nombreux autres en double, elle a porté les couleurs de la Suisse au sommet du sport mondial dès son adolescence. Son palmarès et sa notoriété dépassent largement les frontières du tennis. Après celle de Roger Federer, la venue de la Saint-Galloise ne serait qu'une suite logique.

Probabilité: Moyenne.

Armon Orlik

Il suffit de voir la notoriété du chanteur de Patent Ochsner, Bune, pour se rendre compte que le «star system» alémanique est différent de celui des Romands. Ce ne serait donc pas un hasard si le roi de la lutte, Armon Orlik, était convié à lancer la fête ce dimanche soir. Très populaire outre-Sarine, il est en outre un amateur de hockey sur glace. Il n'est pas rare de voir le Grison assister à des matches du EHC Coire dont l'un des propriétaires n'est autre que Nino Niederreiter.

Probabilité: Moyenne.

Mark Streit





S'il n'a pas été le premier Suisse à évoluer en NHL, il est celui qui a véritablement ouvert la voie aux générations suivantes. Premier capitaine suisse de l'histoire en NHL, Mark Streit a ouvert la voie à toute une génération de hockeyeurs helvétiques partis tenter leur chance en Amérique du Nord. Si les Roman Josi, Nico Hischier et autres Timo Meier ont osé croire en leur rêve, c'est aussi parce que le défenseur bernois y est arrivé. Toujours très impliqué dans le monde du hockey sur glace par sa marque horlogère, il ne serait pas surprenant de le voir à Zurich, lui qui était déjà présent durant ce Mondial.

Probabilité: Moyenne à forte.

Lara Gut-Behrami

Championne olympique, multiple championne du monde et lauréate du classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami appartient au cercle très fermé des plus grandes skieuses suisses de tous les temps. Son immense palmarès, sa longévité exceptionnelle et sa popularité en font l'une des personnalités sportives les plus respectées du pays. À l'image de Marco Odermatt, elle pourrait également être honorée en ce dimanche, même si son lien avec le hockey sur glace est moins direct.

Probabilité: Faible.