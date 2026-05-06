Andrighetto? Moser? Kurashev? On en saura bientôt davantage

Grégory Beaud Journaliste Blick

Habituellement, ce sont les nombreuses incertitudes entourant les joueurs de NHL qui occupent les esprits à quelques jours du Mondial. Qui sera éliminé des play-off? Qui débarquera en cours de compétition et combien des places faudra-t-il laisser de libres pour les éventuels renforts de dernière minute. Mais pas cette année.

Hormis le gardien Akira Schmid, tous les autres joueurs de NHL sont éliminés de la course à la Coupe Stanley. Cela clarifie forcément bien des choses pour Jan Cadieux. Le sélectionneur n'a que trois dossiers «chauds» sur la table et donc trois incertitudes majeures: Sven Andrighetto, Janis Moser et Philipp Kurashev.

Sur la glace ce week-end?

Le premier nommé était le seul à être présent sur la glace de la patinoire d'Ängelholm ce mercredi. Le Zurichois, commotionné en play-off après un choc violent avec un coéquipier, n'a pas rejoué le moindre match depuis. Présent sous les drapeaux depuis deux semaines, il poursuit sa montée en puissance. «Il va de mieux en mieux tous les jours, précise le sélectionneur national. On espère qu'il va faire un pas vers l'avant cette semaine.»

Il est d'ailleurs prévu que l'attaquant des ZSC Lions dispute un match lors des Beijer Games en Suède., mais probablement pas ce jeudi contre la Finlande (15h00). «On veut voir comment son corps réagit, précise le technicien. C'était important de lui permettre de patiner et de ressentir à nouveau certaines sensations sur la glace. Mais on ne va pas brûler les étapes et on sera intelligents.» L'ailier était même aligné sur un des deux power-play lors de l'entraînement de mercredi, ce qui va dans la direction de ce que dit l'ancien coach de Genève-Servette: «On va essayer de le préparer pour qu'il puisse jouer le plus rapidement possible».

«Un plan A et un plan B»

Au rayon des incertitudes figure également Philipp Kurashev. Voici quelques jours, il a été officiellement précisé qu'il était blessé et que sa situation était évaluée au jour le jour. «Nous avons deux joueurs qui ont des pépins physiques, mais ils peuvent les deux entrer dans le groupe à tout moment., précise Jan Cadieux au sujet du joueur de San Jose et de Sven Andrighetto. Nous avons un plan A et un plan B. Mais le plus important est que ce soit communiqué clairement en interne.

Il en va de même pour Janis Moser, mais pour une autre raison. Éliminé des play-off avec le Lightning de Tampa Bay, le défenseur seelandais est évidemment un candidat à une place dans l'arrière-garde helvétique dans dix jours. «Tous les joueurs sont motivés à venir jouer le Mondial à domicile, poursuit le sélectionneur national. Nous avons eu des discussions avec lui. Il doit encore effectuer son entretien de sortie avec son directeur général. Nous verrons ensuite où il se situe physiquement.» La tendance? «On espère avoir une bonne nouvelle bientôt.» Ne reste plus qu'à attendre, donc.