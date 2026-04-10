Patrick Fischer a dévoilé une première liste en vue du championnat du monde à domicile en mai. Une sélection encore partielle, sans les demi-finalistes… et sans deux cadres attendus: Damien Riat et Tyler Moy.

La route vers le championnat du monde à domicile est lancée. Ce jeudi, Patrick Fischer a communiqué une première sélection de l'équipe de Suisse. Une liste forcément incomplète à ce stade, puisque les joueurs encore engagés en demi-finales des play-off n'y figurent pas. Deux absences ont toutefois attiré l'attention: celles de Damien Riat et Tyler Moy. Des forfaits temporaires plutôt que de réelles inquiétudes.

L'attaquant du Lausanne HC portait un large bandage à la main gauche après le dernier match. «J'ai joué blessé durant les play-off, nous a-t-il confié. C'est pour ça que je ne suis pas encore prêt à jouer en équipe de Suisse, mais je viendrai plus tard, parce que j'ai envie de jouer le championnat du monde en Suisse.»

Deux absences notables

Même son de cloche du côté de la fédération: Damien Riat et Tyler Moy devraient rejoindre la préparation dans les prochaines semaines. «Ils sont légèrement touchés», nous précise le service de communication.

Ces deux absences n'en restent pas moins notables. Damien Riat et Tyler Moy font partie des hommes de confiance de Patrick Fischer. Le premier nommé avait disputé les derniers Jeux olympiques et est un habitué de la sélection. Le joueur de SC Rapperswil-Jona Lakers, lui, était présent l'an dernier et avait d'ailleurs brillé, puisqu'il avait terminé meilleur compteur de la «Nati».

À ce stade, la sélection helvétique reste donc en construction. Les prochaines semaines permettront d'affiner les contours d'un groupe encore en évolution. La troupe de Patrick Fischer se frottera à la Slovaquie jeudi et vendredi prochains, avant de prendre la direction de Bienne, où elle défiera la Hongrie (23 et 24 avril).