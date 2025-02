1/5 Le président américain Donald Trump pose avec un maillot que Matthew Tkachuk (à droite) lui a offert lors de la visite des Florida Panthers à la Maison-Blanche. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Le premier match entre le Canada et les États-Unis la semaine dernière a mis en lumière le nouveau Tournoi des quatre nations, compétition éclaire organisée par la NHL et le syndicat des joueurs NHLPA, auquel participent également la Suède et la Finlande.

Les trois bagarres survenues dans les neuf premières secondes du match, remporté 3-1 par les Américains, ont fait les gros titres. Tout d'abord, l'ancien attaquant de Thurgovie Brandon Hagel a affronté la star américaine Matthew Tkachuk et a pu être célébré par toute la patinoire. Le frère de Matthew, Brady Tkachuk, s'est ensuite attaqué au Canadien Sam Bennett, avant que le défenseur Colton Parayko ne maltraite l'Américain J. T. Miller.

Ceux qui doutent le plus de la raison d'être de ce tournoi diront peut-être que les combats ont été mis en scène pour attirer l'attention sur la compétition et fournir de la matière aux influenceurs et aux réseauc sociauc. Mais ceux qui ont vu les combats et les matches incroyablement intenses et rapides qui ont suivi peuvent conclure que les émotions étaient réelles. Les fans du Centre Bell de Montréal ont fait tourner était bouillants et la glace en feu.

«Nous voulions leur envoyer un message»

«Nous voulions leur envoyer un message: c'était notre moment», a déclaré Matthew Tkachuk. L'idée avait été développée au préalable dans une discussion de groupe en ligne. Les Américains ont pris pour prétexte les dernières semaines, lorsque l'hymne américain avait déjà été hué au Canada lors de matches de NHL, puis lors du lancement du Tournoi des quatre nations. «Je n'ai pas aimé ça, c'est tout ce que j'ai à dire», a commenté Matthew Tkachuk après le premier match contre la Finlande.

L'animosité entre canadiens et américains s'était déjà manifestée par le passé via le hockey sur glace. Mais elles ont été attisées ces derniers temps par les propos du président américain Donald Trump, qui a déclaré que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Le Républicain a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits canadiens importés. À cela s'est ajoutée une déclaration selon laquelle ce ne sont pas d'excellents joueurs de hockey qui viennent du Canada vers les États-Unis, mais plutôt de la drogue et des criminels.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du hockey que des tensions politiques débordent sur la glace et se mêlent à la rivalité sportive. Au temps de la guerre froide, les duels entre le Canada et l'Union soviétique - par exemple lors des Summit Series de 1972 - étaient âpres. Ou encore, après le Printemps de Prague et l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie qui s'est ensuivi, la Tchécoslovaquie a livré deux batailles à l'URSS lors des Championnats du monde de Stockholm en 1969. Elle a célébré deux victoires très émotionnelles. Le titre est toutefois revenu aux Russes.

Les frères Tkachuk comme au cinéma

Les États-Unis et le Canada s'affronteront à nouveau dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la finale à Boston. Et Bill Guerin, le directeur général de l'équipe américaine, a déclaré qu'il espérait que le président Trump serait présent.

Les poings vont-ils à nouveau fuser? Ce qui est sûr, c'est que le duel attisera à nouveau les passions. La participation des frères Tkachuk n'y sera pas étrangère. En les écoutant, on se croirait dans le légendaire film de hockey «Slap Shot» avec les trois frères Hanson, narre le capitaine de Detroit Dylan Larkin.

J.T Miller, le troisième bagarreur américain, a quant à lui déclaré après le premier duel: «C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue sur la glace. Inoubliable, unique: la rivalité entre les équipes, mais aussi le respect. La façon dont la salle a explosé, c'était de la folie absolue.»

Une bagarre «pour le drapeau et pas pour les caméras»

Reste à savoir comment les Canadiens vont se comporter de leur côté. «Je l'ai fait pour le drapeau et pas pour les caméras», répond Brandon Hagel au sujet de sa bagarre. «Nous n'avons pas besoin d'inciter à quoi que ce soit, nous n'avons pas de discussions de groupe en cours. Nous allons sortir et tout donner pour notre pays.» Contrairement au premier match, les visiteurs pourront également compter sur un défenseur de poids en la personne de Cale Makar.

L'intensité du match promet d'être extraordinaire. Dommage, du point de vue européen, que le festin soit servi à une heure tardive (ce ne sera pas avant deux heures du matin, en direct sur Sky).