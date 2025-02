Brandon Hagel est passé du HC Thurgovie à star de NHL

Il gagne des millions et joue avec les meilleurs hockeyeurs du monde lors du Tournoi des quatre nations. Mais avant de faire le grand saut, Brandon Hagel a fait un passage par le HC Thurgovie. Un détour étonnant qui néanmoins constitué un déclic pour la star.

1/5 Brandon Hagel pousse les fans de Montréal après sa bagarre avec la star américaine Matthew Tkachuk. Photo: Getty Images

Stephan Roth

En octobre 2020, Brandon Hagel s’engageait avec le HC Thurgovie en Swiss League. Le monde était alors paralysé en raison du Covid. L’AHL, où le Canadien avait fait ses premières expériences professionnelles la saison précédente avec les Rockford IceHogs, et la NHL, où il voulait s’imposer avec les Chicago Blackhawks, avaient reporté le début de la saison.

Thurgovie a donc pu faire une bonne affaire et engager l’attaquant. C’était la première fois que le jeune homme, alors âgé de 22 ans, venait en Europe. Lui et sa petite amie Riley Dewit ont dû se mettre en quarantaine pendant dix jours après leur arrivée. Cela a été d’autant plus difficile pour lui que le câble de sa console de jeu n’était pas compatible avec les prises de courant suisses, comme il l’a raconté à «The Athletic». Néanmoins, le Canadien semblait apprécier son passage en Suisse: «C’est beau ici. Tout est super vert. Tout est différent. J’en profite», disait-il alors à l’époque.

Lorsque Brandon Hagel s’est rendu sur la glace, il a d’abord dû s’habituer au hockey européen. Mais lorsqu’il est reparti au bout de deux mois environ, la reprise de la NHL approchant, il était devenu un joueur dominant. Il a par exemple battu Viège 5-3 à lui seul, réalisant trois buts et deux assists.

«Une expérience de vie unique»

«Comment un Canadien de 22 ans rend le HC Thurgovie glamour», titrait la «Thurgauer Zeitung», qui citait le joueur en ces termes: «Je ressens mon détour par la Suisse comme une expérience de vie unique.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Son passage par chez nous lui a fait du bien. Après un séjour en Inde, Brandon Hagel a finalement pris son envol en Amérique du Nord. Il s’est battu pour une place de titulaire à Chicago et est devenu champion du monde avec le Canada.

La valeur de l’ancien Thurgovien ne cesse d’augmenter depuis, si bien que les Blackhawks, en mode reconstruction, l’ont envoyé à Tampa Bay en mars 2022 en échange des attaquants Boris Katchouk et Taylor Raddysh ainsi que de deux choix de premier tour de la draft.

6,5 millions par saison à Tampa Bay

En Floride, Brandon Hagel est passé à l’étape suivante. Il y a obtenu un contrat de huit ans qui lui rapportera en moyenne 6,5 millions de dollars par saison jusqu’en 2032.

À Tampa Bay, il a développé une bonne alchimie avec Anthony Cirelli. «Au début, on ne voyait pas encore le côté offensif de leur match. Mais les deux joueurs à vocation défensive ont soudainement développé leur jeu vers l’avant», explique John Cooper, l’entraîneur du Lightning, à nhl.com. Cette saison, Brandon Hagel a déjà marqué 26 buts et récolté 62 points en 55 matches.

Sous la direction de Cooper, Hagel et Cirelli jouent actuellement pour le Canada dans le cadre du Tournoi des quatre nations. Brandon s’est retrouvé sous le feu des projecteurs lors du grand duel contre les États-Unis. Il s’est battu avec Matthew Tkachuk et il a mis la star des Panthers à terre, ce que les fans ont salué bruyament.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les Canadiens ont certes perdu le match 1-3, mais ils se retrouveront en finale dans la nuit de jeudi à vendredi (2h00) à Boston.