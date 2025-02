Le HCC a souffert: «Il y avait beaucoup d'émotions, ça va se calmer!»

Chaux-de-Fonniers et Soleurois en sont venus aux mains plus d'une fois mardi soir lors de l'acte I de leur quart de finale. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

De la tension. Beaucoup de tension. De l’engagement physique et des sales coups, parfois. Voilà ce qui a dicté le rythme du premier acte des quarts de finale de play-off entre le HC La Chaux-de-Fonds et Olten ce mardi soir aux Mélèzes.

Alors qu’elles semblaient bien parties pour s’imposer dans le temps réglementaire, les Abeilles ont été poussées en prolongations par des Soleurois déterminés à marquer leur empreinte physique sur le jeu. Très remontés contre l’arbitrage après le but décisif de Julien Privet, les joueurs de Christian Wohlwend ont mis du temps à saluer leur adversaire ainsi que leurs supporters. Entre une canne réduite en bouillie et des vociférations, le message se voulait intimidant: la série ne fait que de commencer.

«Ça va se resserer»

Côté chaux-de-fonnier, l’intensité de la rencontre a rapidement fait place au soulagement. Mais l’entraîneur Louis Matte reconnait volontiers que les deux équipes se sont éparpillées: «C’était le premier match, il y avait beaucoup d’émotion. Il y avait du stress et c’était très ouvert. Je pense que, au fur et à mesure que la série va avancer, ça va se resserrer.» Il faut dire que son équipe aurait été bien inspirée de tuer le match plus rapidement, avant de concéder une prolongation de tous les dangers: «On a été disciplinés, mais on a eu un manque de structure et le match est resté ouvert très longtemps. Il y a des détails qu’il va falloir mieux gérer, surtout en zone neutre où nous avons eu tendance à trop reculer.»

Heureusement pour les Abeilles, ce premier match restera un avertissement sans frais. Le buteur décisif Julien Privet sait que son équipe a eu chaud, mais reste confiant dans la capacité des Chaux-de-Fonniers à imposer leur jeu: «C’est un gros soulagement! C’était un vrai match de play-off et après plus d’une semaine sans match, il fallait se remettre dedans.»

Retour aux Mélèzes pour Bastien Pouilly

En face, le HC Olten, seulement septième à l’issue de la saison régulière, a rappelé s’il le fallait qu’il était une équipe de play-off. Le club soleurois s’est même renforcé avec trois éléments en provenance du HC Ajoie: l’attaquant Kyen Sopa, puis les défenseurs Tim Minder et Bastien Pouilly. Impliqué sur le deuxième but des Souris, ce dernier a été, comme ses camarades ajoulots, un élément très influent pour son équipe.

Hasard dont seul le hockey a le secret, c’est du côté du HCC qu’il était venu prêter main-forte à la même époque l’an dernier: «C’est clair que ça fait bizarre de commencer les play-off là où je les avais terminés. Mais ce qui compte pour moi, c’est d’avoir du temps de jeu», explique le défenseur qui se veut ferme malgré la défaite des siens: «On a voulu montrer qu’on était présent, et on l’a fait!»

«Il n'y a pas de stratégie anti HCC»

Ces renforts donnent donc assurément de la profondeur et une qualité supplémentaire à cette équipe d’Olten. De quoi alimenter quelques polémiques parmi les supporters. Et si le HC Ajoie mettait volontairement des bâtons dans les roues du HCC en vue d’un éventuel affrontement en barrage de promotion-relégation? Louis Matte connait parfaitement les règles et balaie: «Il n’y a pas de stratégie anti HCC. Chacun protège son bout de steak et tant que le règlement le permet, ça peut le faire.»

Le héros de la soirée Julien Privet s’intéresse de son côté à ce qu’il peut maîtriser: «Je pense qu’on doit se concentrer sur nous, c’est le plus important. Si on arrive à poser notre jeu, on peut aller très loin, sans se préoccuper de ce qu’il y a en face. On a montré du caractère, il ne fallait pas lâcher!» Souris et abeilles se tourneront à nouveau autour dès vendredi à Olten pour l'acte II. Les émotions prendront-elles à nouveau le dessus?