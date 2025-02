Le HCC se fait peur, mais vient à bout d'Olten pour lancer ses play-off

1/2 La bataille a été rude entre le HCC et Olten ce mardi soir aux Mélèzes. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Passé le plaisir de retrouver les belles soirées de play-off, qui plus est après un titre en National Cup, les supporters chaux-de-fonniers le savaient pertinemment: la route vers un troisième sacre consécutif en Swiss League sera longue. Avant toute chose, les Abeilles doivent se mesurer à un coriace HC Olten en quart de finale. Le 14 janvier dernier encore, les Souris retournaient un match en leur faveur aux Mélèzes 4-6, après avoir été menées 4-0. Un mauvais tour qui a dû repasser en boucle dans de nombreux esprits ce mardi soir au même endroit.

En coulisses, les hostilités étaient déjà lancées, puisque les Soleurois se sont notamment renforcés par trois joueurs en provenance du HC Ajoie: avec les défenseurs Bastien Pouilly et Tim Minder, puis l’attaquant Kyen Sopa, le signal était clair: non seulement Olten est prêt au combat, mais en plus, le HC Ajoie s’immisce déjà dans les têtes chaux-de-fonnières avant un éventuel barrage de promotion-relégation. Tout cela reste de la musique d’avenir, mais le ton était donné.

Un premier tiers très engagé

Le HCC, qui alignait exactement la même équipe qu’en finale de National Cup, démarrait cet acte I avec les meilleures intentions. Toujours sans Anthony Huguenin, qui purgeait le quatrième de ses huit matches de suspension, les Abeilles mettaient une grosse pression sur leur adversaire dès la première minute de jeu par Steven Owre qui offrait une belle frayeur au gardien soleurois Lucas Rötheli. David Eugster trouvait même le fond de filets quelques instants plus tard, mais le but était refusé par les arbitres après un déplacement de cage. C’est le Top Scorer de la saison régulière Toms Andersons qui ouvrait officiellement le score pour le HCC à la 3e minute.

Dans un début de match coupé par des bagarres lors de chaque arrêt de jeu, les deux équipes avaient un message à faire passer: elles étaient bien entrées en mode play-off. Ainsi Kay Schweri et Janis Elsener prenaient tous deux le chemin des vestiaires, écopant d’une pénalité de match pour en être venus aux mains. En seconde partie de tiers, le jeu pouvait enfin prendre ses droits, tout ce petit monde s’étant calmé. Le HCC ne profitait pas de deux supériorités numériques, une à la suite de la bagarre et l’autre après une faute sur le portier Viktor Östlund. Malgré une alerte des Souris, qui trouvaient le poteau par Simon Sterchi à la 16e minute, les hommes de Louis Matte se montraient solides défensivement et efficaces dans leur jeu de transition, sans toutefois monopoliser la rondelle. Rüegsegger était tout près de mettre le deuxième sur une bonne passe de Voirol à la toute fin d’une première période qui aura mis presque 40 minutes pour arriver à son terme. Pas de doute, la saison régulière était bien terminée.

Le HCC fait parler sa vitesse

En début de tiers intermédiaire, les deux équipes décidaient de légèrement moins jouer les gros bras, faisant davantage parler leur patinage. Sur ce plan, ce sont surtout les Chaux-de-Fonniers qui se montraient à leur avantage grâce à leur vitesse, à l’image de Sondre Olden à la 25e, qui après une passe pour lui-même contre la bande, a failli piéger Rötheli.

Quelques instants plus tard, David Eugster était fauché en pleine course et les arbitres accordaient un pénalty aux Abeilles. Steven Owre le ratait en tirant sur le poteau, mais la déception était de courte durée puisque, sur l’engagement qui suivait (26e), Janik Loosli faisait rugir les Mélèzes de plaisir après un rebond repris en backhand. Le match devenait fort plaisant à suivre, tout comme ce magnifique mouvement de Sondre Olden à la 28e.

Olten trop indiscipliné

Mais le HC Olten reprenait des couleurs. Après un bon tir du renfort du HCA Bastien Pouilly, sauvé in extremis par Östlund, les hommes de Christian Wohlwend réduisaient le score à la 37e par Joel Marchon, qui célébrait sa joie devant les supporters neuchâtelois. Beaucoup trop indisciplinés face à leurs homologues, Silvan Wyss et les Soleurois étaient toutefois sanctionnés en fin de période. Le HCC n’en demandait pas tant et profitait de l’aubaine grâce à Oliver Achermann (39e). Les 3600 spectatrices et spectateurs étaient debout et le score de 3-1 pour les hôtes du soir.

Au troisième tiers, il a fallu attendre la 45e minute pour que les chose s'emballent. D'abord avec la réduction du score pour Olten, signée Nolan Cattin sur service de Bastien Pouilly. Ensuite avec une vilaine charge du capitaine soleurois Florian Schmuckli sur Nathan Favre, heureusement sans conséquences graves pour ce dernier.

Les Souris refont le coup

Alors qu'il fallait à nouveau composer avec de nombreuses interruptions de jeu dans cette rencontre, le HCC parvenait à sortir indemne d'une infériorité numérique. Mais les Soleurois sont passés tout près de l'égalisation avec Rehak, bien seul devant Östlund à la 52e. Celle-ci finissait cependant par tomber à la 55e avec une belle combinaison conclue par Kyen Sopa, autre renfort ajoulot. Comme à la mi-janvier, les Souris refaisaient donc le coup et revenaient dans le match, forçant les Abeilles à poursuivre la soirée.

Dans une prolongation dont les Mélèzes se seraient bien passés, la fatigue se faisait ressentir. Les Chaux-de-Fonniers se sont créés leurs chances, pour finalement l'emporter grâce à un but décisif de Julien Privet, après un excellent travail de David Eugster..

Face au septième de saison régulière, le HC La Chaux-de-Fonds a donc fait respecter la hiérarchie lors de cet acte I, non sans s'être fait peur. Mais les hommes de Louis Matte ont fait preuve de caractère. Place au second match dès vendredi du côté du Kleinholz, avec des jambes peut-être déjà lourdes. Les Abeilles devront rester concentrées sur leur jeu et éviter de tomber dans le piège de l'indiscipline. S'il est normal que l'intensité monte d'un cran à cette période de l'année, il ne faudrait pas non plus que cela dégénère.

Très énervés en sortant de la glace, les joueurs soleurois ont été hués par le public des Mélèzes. Ces quelques jours pour calmer les esprits feront du bien, car la série promet d'être longue.