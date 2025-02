Romain Loeffel est l'un des huit joueurs ayant déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Outre le portier de Langnau Stéphane Charlin, pas moins de sept autres joueurs ont renoncé à leur sélection pour cause de blessure ou de maladie.

Un deuxième gardien, Ludovic Waeber, les défenseurs Tobias Geisser et Romain Loeffel ainsi que les attaquants Enzo Corvi, Tyler Moy, Théo Rochette et Tristan Scherwey ont dû déclarer forfait pour les matches prévus à Langnau (jeudi face à la Finlande) puis à Stockholm (samedi face à la Suède et dimanche face à la Tchéquie).

Pour les remplacer, Patrick Fischer a convoqué les gardiens Sandro Aeschlimann et Gilles Senn, le défenseur Lukas Frick et les attaquants Marc Marchon, Fabian Ritzmann, Yanick Sablatnig et Jonas Taibel. Pour Ritzmann (Berne), Sablatnig (Bienne) et Taibel (Rapperswil-Jona), il s'agit de la première convocation en équipe A.