Les Tigers de l'Emmental perdent leur excellent gardien Stéphane Charlin au plus mauvais moment. Ne jouera-t-il plus jamais pour Langnau?

1/5 Stéphane Charlin a dû quitter la glace dimanche sur blessure. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Le choc de dimanche avec Michael Joly de Lugano a été lourd de conséquences pour Stéphane Charlin (24 ans) et les SCL Tigers. Touché au genou, le meilleur gardien de la ligue d'un point de vue statistique (taux d'arrêts de 94,60%) sera absent pendant six à huit semaines. Cela signifie que le gardien de la Nati sera dans le meilleur des cas de retour à la mi-mars, dans le pire des cas seulement début avril.

Les joueurs de Langnau devront donc se passer de leur assurance-vie non seulement pour les six matches de qualification restants, mais aussi pour les éventuels play-in. Tout au plus Stéphane Charlin pourrait-il reprendre du service au cours des quarts de finale des play-off, si ceux-ci sont atteints. Mais peut-être aussi seulement lors d'une éventuelle demi-finale... Il est donc possible que le Genevois ait disputé dimanche son dernier match avec les SCL Tigers, car il retournera à Genève-Servette la saison prochaine - ou aura une chance dans une organisation de NHL.

Un gardien étranger va-t-il venir?

L'absence de Stéphane Charlin peut non seulement avoir une influence considérable sur la lutte pour le titre, mais elle tombe aussi au mauvais moment pour les SCL Tigers. C'est justement maintenant, alors que la première qualification pour les play-off depuis 2019 est à portée de main avec la huitième place intermédiaire, qu'elle pourrait être le plus préjudiciable. Le remplaçant Luca Boltshauser (31 ans) ne réalise pas une saison enthousiasmante dans l'ombre de Stéphane Charlin (taux d'arrêts de 88,41% sur 13 matches). Mais il s'agit tout de même d'un homme d'expérience qui a fourni des prestations d'un niveau constant ces dernières années.

Les Tigers ont également deux talents en réserve: Martin Neckar (19 ans), qu'ils ont prêté à l'équipe partenaire de Coire, et le junior élite Jovin Trachsel (17 ans). Si Martin Neckar est rappelé, il ne pourra toutefois plus jouer les play-off avec Coire, car après le 31 janvier, même avec une licence B, un seul changement de club est possible. Le directeur sportif Pascal Müller veut donc aussi vérifier quelles sont les options disponibles sur le marché international des transferts et, le cas échéant, recruter un gardien étranger.