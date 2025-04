Jan Dorthe a inscrit le but de la victoire. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros inattendu

Y a-t-il vraiment besoin de le nommer? En délivrant Fribourg à la 82e minute, Jan Dorthe est clairement le héros de la soirée. Et pour être inattendu, il l'est. À cause de la blessure de Nathan Marchon (lire ci-dessous), le jeune attaquant de 19 ans a griffé ses premières minutes en play-off avec Gottéron, lui qui n'avait plus joué depuis le 22 février dernier. Sa vitesse et son lancer dans la lucarne vont peut-être lui permettre de jouer quelques minutes de plus mardi à la Vaudoise aréna.

L'action

Lausanne pensait avoir fait le plus dur. À cinq secondes de la fin, David Sklenicka a intercepté une relance d'Andreas Borgman, avant de servir Damien Riat. En égalisant, le No 9 a fait chavirer le kop visiteurs et a envoyé tout le monde en prolongation. Le momentum était clairement dans le camp vaudois à ce moment. Pourtant, les Lions ne sont pas parvenus à concrétiser leur avantage mental.

Le tournant

Incertain avant la rencontre, Nathan Marchon n'a finalement disputé qu'un peu plus de huit minutes lors de cet acte IV face à Lausanne. Après être retourné aux vestiaires, le No 97 a laissé sa place aux côtés de Julien Sprunger et Samuel Walser à… Jan Dorthe. Le héros de la soirée donc. Une blessure qui, sur le long terme, peut faire mal à Gottéron. Mais sur le court, lui a fait ses affaires.

L'info

Photo: keystone-sda.ch

En plus de Nathan Marchon, Fabian Heldner et Stefan Rüegsegger n'ont pas terminé la partie dans cet acte IV. Ils viennent s'ajouter à la longue liste des blessés du côté du LHC: Michael Raffl, Michael Hügli et Tim Bozon, absents à la BCF Arena samedi lors de l'acte IV. Des absences «au jour le jour» selon le club.

Gottéron n'est pas en reste puisque, en plus des fins de saison de Lucas Wallmark et Jacob de La Rose, celle de Maximilian Streule a été annoncée juste avant la rencontre par le club fribourgeois.

Le chiffre

4. Le nombre de tirs de Fribourg lors des prolongations. C'est très peu si l'on compare aux 13 réalisés par le LHC en l'espace de 22 minutes. Et pourtant, c'est bien celui de Jan Dorthe (alors que Lausanne n'avait pas encore eu le temps d'inquiéter Reto Berra dans cette deuxième prolongation) qui a délivré la BCF Arena.

La stat avancée

Le pressing lausannois a été plus efficace que celui de Fribourg Gottéron. Ainsi les Vaudois ont généré 0,77 but escompté à la suite d'un forecheck réussi contre 0,36 aux Dragons. Comme le LHC ne parvient pas à créer de la vitesse en zone neutre sauf à de très rares occasions, il doit trouver d'autres moyens de se montrer dangereux.

Le duel

Il se peut que Julien Sprunger joue 1000 matches de plus de National League et que ses adversaires soient surpris de ses feintes. Sur le 2-1, c'est le Lausannois Lukas Frick qui en a perdu son latin face au capitaine fribourgeois.

La phrase

« «Il n'y a pas de regrets. On a donné tout ce qu'on avait sur la glace.» Benjamin Bougro, attaquant du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

Avant la rencontre, les supporters fribourgeois ont réalisé un magnifique tifo pour soutenir leur équipe – avec Julien Sprunger, Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Un moment immortalisé par Anthony Anex (Keystone-ATS).

Hors antenne

Lors de la première pause, Fribourg Gottéron a décidé de rendre hommage à l'un de ses suiveurs: Alexis (et non Maxime, comme il a été présenté dans un lapsus par le speaker) Monney. Le médaillé de bronze de descente lors des derniers Mondiaux – qui avait déjà vibré pour les Dragons lors de la Coupe Spengler – a salué la foule avant de suivre la victoire fribourgeoise.