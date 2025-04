Tim Bozon: un retour, une erreur, un poteau

Tim Bozon a effectué son retour ce jeudi. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros inattendu

Avec seulement trois buts en saison régulière, on ne s'attendait pas forcément à ce que Justin Sigrist se trouve un instinct de buteur en play-off. Pourtant, lors de cet acte II face à Lausanne, le No 13 a déjà inscrit son deuxième but. Il a parfaitement profité des erreurs de Tim Bozon et Kevin Pasche pour ouvrir le score. Et mettre les Zurich Lions sur la bonne voie.

L'action

Justement, ce premier but, parlons-en. Il y a des manières faciles de débuter un match pour un gardien. Et il y a la route entreprise par Kevin Pasche. Sur son premier tir du match, le portier du LHC s'est fait transpercer. Il a donc dû vivre avec cette erreur durant toute la rencontre. Heureusement, il s'est par la suite bien rattrapé et ce n'est pas que de sa faute si Lausanne a perdu ce jeudi à la Swiss Life Arena.

Le tournant

«Avec des si…» Mais il est vrai que, s'il avait dévié un poil plus sur la gauche et avait terminé au fond, le tir de Tim Bozon aurait donné une incroyable bouffée d'air à Lausanne (29e) et aurait permis au LHC de mener 3-1. Mais le poteau en a décidé autrement et, par la suite, Zurich a repris sa marche en avant. À la fin du deuxième tiers, les Lions de la Limmat ont logiquement égalisé.

L'info

Cet acte II de la finale était l'occasion, pour le LHC, d'aligner à nouveau Tim Bozon. Absent depuis le troisième match de la demi-finale face à Fribourg, l'attaquant français ne s'est pas mis en évidence en tout début de rencontre. C'est lui qui a perdu la rondelle avant l'ouverture du score de Justin Sigrist. Heureusement pour lui, le No 94 s'est ensuite ressaisi et a pu amener son impact physique. Un de ses tirs (dévié par Kahun) a même terminé sur le poteau (29e).

Le chiffre

4. Pour la quatrième fois dans ces play-off, le Lausanne HC a disputé une prolongation. Et pour la quatrième fois, il s'est incliné. Après le temps réglementaire, les Lions vaudois n'y arrivent pas. «Ce n'est pas de la malchance, mais plutôt des mauvaises décisions, explique Geoff Ward. Les choses arrivent pour une raison.»

Le duel

Kevin Pasche a eu à nouveau chaud, juste avant la mi-match. Alors que Lausanne évoluait à 5 contre 4, le portier est sorti pour relancer plus rapidement. Sauf qu'il s'est fait subtiliser le puck par Jesper Fröden et il s'en est fallu de peu pour que le Top Scorer zurichois égalise. Bien plus tard dans la soirée, le Suédois ne s'est toutefois pas fait prier pour inscrire le but de la victoire, en prolongation.

La phrase

« «Il y a pas mal de choses positives à retirer de cette partie. Maintenant, il faut retourner à la maison et impérativement gagner.» Aurélien Marti, défenseur du LHC »

L'image

Jason Fuchs avait peu de place au moment où il a fait le tour de la cage. Pourtant, le Lausannois a trouvé l'angle parfait pour tromper Simon Hrubec, hors de position. Un beau moment qu'a capturé Til Buergy (Keystone-ATS).

Hors antenne

Pour cette rencontre, la Swiss Life Arena a eu l'occasion d'accueillir un invité de marque. Roger Federer était présent dans l'enceinte zurichoise pour suivre, en compagnie de l'un de ses fils, le match II de cette finale des play-off. On ne sait juste pas qui «RF» soutenait dans cette rencontre.