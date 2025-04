Simon Hrubec a gagné son premier duel face à Kevin Pasche

Simon Hrubec a détourné les 29 tirs lausannois. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros attendu

Même si cette rubrique est consacrée en tant normal aux héros inattendus du match, il est impossible de ne pas parler de Denis Malgin. Le Zurichois a joué un bien mauvais tour à ses anciens coéquipiers du LHC en étant omniprésent. Au total, il termine la soirée avec trois points et a été plus que décisif. Le No 62 mérite clairement les trois étoiles de cet acte I.

L'action

À 0-2, Lausanne a logiquement poussé pour revenir au score et y croire. À la 34e minute de jeu, Antti Suomela est dans l'angle mais n'arrive pas à conserver le puck, gêné par l'arbitre. De rage, le Finlandais frappe sa canne contre le plexiglas. Dans la foulée, Sven Andrighetto réalise un magnifique geste et inscrit le dernier but de la soirée.

Le tournant

Dominik Kahun va peut-être regretter d'avoir laissé trainer sa canne contre le corps de Patrick Geering. En le faisant trébucher, le No 24 du LHC a obligé l'arbitre à lever le bras et de donner une pénalité différée en faveur de Zurich. Quelques instants plus tard, Denis Malgin prenait de vitesse l'Allemand et inscrivait le 0-1. Un but dont les Lions lémaniques ne se sont jamais relevés.

L'info

Moins de deux heures avant le match, les compositions pour cet acte I de la finale sont tombées. Et c'est peu dire la surprise dans les rangs du LHC quand le nom de Brendan Perlini s'est affiché aux côtés de Théo Rochette et Dominik Kahun. Indésirable depuis le deuxième match du quart de finale face à Langnau, le Canadien prenait la place de Lauri Pajuniemi, surnuméraire sur la feuille de match. Après le match, Geoff Ward a toutefois confié que son Finlandais était absent pour cause de blessure.

Le chiffre

4. Dans le dernier tiers, Lausanne a tout donné pour revenir dans la partie. Avec, en plus, trois périodes de supériorité numérique, les Vaudois n'ont laissé que des miettes à Zurich. Les visiteurs n'ont tiré qu'à 4 reprises en direction de Kevin Pasche durant ces 20 minutes, contre 13 à l'attention de Simon Hrubec. Logique, vu que le mal était déjà fait.

Le duel

Dans celui à distance entre les gardiens, Simon Hrubec a clairement pris les devants. Le portier des ZSC a été impérial à la Vaudoise aréna, ne relâchant quasi aucun puck. De son côté, Kevin Pasche ne s'est pas montré sur son meilleur jour sur l'ouverture du score. Solide durant la suite du match, le Vaudois espérera surtout être un peu mieux aidé par sa défense lors des prochains matches.

La phrase

« «On savait que Zurich allait venir fort. Ce n'était pas une surprise.» Nathan Vouardoux, défenseur du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

Après avoir raté une première occasion, Sven Andrighetto a réussi à tromper Kevin Pasche et à inscrire le 0-3. Il s'est ensuite fendu d'une célébration que le coach du Lausanne-Sport, Ludovic Magnin, aurait sans doute qualifié «d'arrogante».

Hors antenne

Pour cet acte I de la finale, le LHC avait décidé de réaliser un joli show d'avant-match. Pour l'occasion, le club vaudois avait décidé de faire revenir la guette, ainsi que la rappeuse La Gale pour interpréter son titre «Lausannois». Un moment que les spectateurs n'ont pas pu voir. Était-ce dû au fait que la rappeuse était au milieu du kop lausannois?