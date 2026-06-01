Le projet milanais de Chris McSorley se concrétise

Déjà très engagé du côté de Sierre, Chris McSorley a franchi une nouvelle étape avec son projet milanais. Le club lombard est intégré à la ICEHL, le championnat austro-italien, dès la saison à venir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y aura du hockey à Milan dès cet automne. Le projet de Chris McSorley va de l'avant, puisque l'intégration de la formation transalpine au sein de la ICEHL a été validée. L'organisation sera donc la deuxième équipe transalpine dans le championnat international réunissant également des équipes autrichiennes, hongroises et slovènes. Il y aura donc 14 équipes dans le championnat.

Le projet est pharaonique en Lombardie. Tout doit être reconstruit de zéro puisque les Devils de Milano n'existent plus depuis le départ à Courmayeur en 1996. Avant cela, la formation était propriété de l'homme politique Silvio Berlusconi et avait gagné quelques titres nationaux.

Cette création va permettre à Sierre de pouvoir développer une collaboration avec la formation nouvellement créée. Déjà homme à tout faire du côté du Valais, Chris McSorley devrait également occuper un rôle au sein de la formation milanaise. Le président sierrois, Alain Bonnet, a expliqué au «Nouvelliste» voici deux mois que «McSo» aurait surtout un statut de consultant.

L'équipe ne jouera toutefois pas dans la patinoire construite pour les derniers Jeux olympiques. Avant la création d'une nouvelle enceinte, l'équipe évoluera dans la Rho Ice Hockey Arena, la deuxième piste de glace des JO 2026. Pour l'heure, la ICEHL n'a pas encore confirmé l'intégration de Milan dans sa ligue.