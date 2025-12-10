Leonardo Genoni: «J'ai eu de la chance dans mon malheur»

Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour Leonardo Genoni. Le gardien de Zoug a dû manquer plusieurs matches en raison d'une commotion cérébrale. Il est de retour pour les matchs de l'équipe nationale et estime que les choses auraient pu se passer autrement.

Nicole Vandenbrouck

Le choc a été impressionnant! L’attaquant luganais Dario Simion est venu percuter le gardien zougois Leonardo Genoni derrière sa cage et a écopé d'une pénalité de match. Le triple médaille d’argent aux championnats du monde et septuple champion de Suisse a lui dû déclarer sortir ce soir-là en raison d’une légère commotion cérébrale. Résultat: quatre matches manqués!

Ceux qui connaissent Leonardo Genoni le savent: s’il avait pu jouer, il l’aurait fait. Mais il ne prendrait jamais le risque d’un retour prématuré – pas même cette saison, avec en jeu la bataille pour une place aux Jeux olympiques et aux Mondiaux à domicile.

«Nous sommes des êtres humains, pas seulement des hockeyeurs. J’ai pris le temps nécessaire pour me remettre», explique le gardien de 38 ans. Cela faisait longtemps qu’il n’avait plus subi un choc aussi violent, «mais ce n’était pas trop grave. J’ai eu de la chance dans mon malheur. J’étais surtout soulagé que mes yeux ne soient pas touché ». Autrement dit: pas de symptômes liés à une surcharge de stimuli visuels.

Reste que même pour une commotion légère, il faut respecter le protocole de «Return to Play». Et il faut du temps avant de pouvoir reprendre l’entraînement complet avec l’équipe.

«Je veux saisir cette chance»

Après deux matches avec l’EVZ (1–3 contre les Tigers et le quart de finale de Champions League contre Rauma), Leonard Genoni aborde les derniers tests avant la sélection olympique du coach national Patrick Fischer. La question du gardien reste l’un des dossiers les plus passionnants. «Tout est guéri, je me sens bien et je veux saisir l’opportunité qui se présente cette semaine», souligne-t-il. Jeudi, il sera titulaire à la Swiss Life Arena de Zurich face à la Suède.

L’un de ses coéquipiers pour ce match? Dario Simion. Mais pour les deux anciens camarades de l’EVZ, l’incident appartient déjà au passé. Ils en ont parlé plusieurs fois, même juste après l’impact, lorsque Dario Simion avait été envoyé aux vestiaires après une pénalité de match.