Grosse frayeur à Zoug: Leonardo Genoni s’aventure derrière sa cage pour relancer le jeu à la 35e minute. Au même instant, l’attaquant luganais Dario Simion, par ailleurs ancien coéquipier du gardien zougois, arrive lancé. Il pense pouvoir se glisser entre la bande et Genoni… et la collision est inévitable.
Le gardien s’effondre, demeure un instant à genoux sur ses jambières. Pendant que Lucas Bengtsson vient maîtriser le Tessinois, Leonardo Genoni peine à retrouver ses esprits. Il replace son masque, puis file directement au vestiaire. Dario Simion, qui n’a pas franchement tenté d’éviter l’impact, est expulsé après une consultation vidéo.
Toute la Suisse du hockey s’inquiète pour son gardien emblématique. Comment va le portier de 38 ans, membre clé de la sélection olympique pour Milan 2026? Une certitude: il a quitté la patinoire avant la fin du match avec des maux de tête. De quoi alimenter la crainte d’une commotion cérébrale.
Aucune nouvelle communiquée le lendemain. Zoug ne veut pas s’alarmer trop tôt: priorité au repos, l’état du portier sera évalué dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c’est que Leonardo Genoni ne jouera pas samedi soir à Lausanne. Et si le diagnostic se confirme, il devra suivre le protocole «Return-to-Play» imposé en cas de commotion.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
25
34
58
2
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
26
19
44
4
HC Lugano
26
13
43
5
Genève-Servette HC
25
-6
42
6
Rapperswil-Jona Lakers
25
-7
42
7
ZSC Lions
25
17
41
8
EV Zoug
24
3
40
9
EHC Bienne
25
-6
32
10
SCL Tigers
25
-6
31
11
HC Ambri-Piotta
25
-21
31
12
EHC Kloten
25
-12
31
13
SC Berne
24
-12
27
14
HC Ajoie
26
-36
19