Zoug retient son souffle: Leonardo Genoni quitte la glace en titubant après un choc violent avec Dario Simion. Une commotion? Ou pire encore? Les Jeux Olympiques sont-ils compromis pour le gardien de la Nati?

1/5 Leonardo Genoni a encaissé deux buts contre Lugano, avant d'être violemment percuté. Photo: Mike Wiss/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Grosse frayeur à Zoug: Leonardo Genoni s’aventure derrière sa cage pour relancer le jeu à la 35e minute. Au même instant, l’attaquant luganais Dario Simion, par ailleurs ancien coéquipier du gardien zougois, arrive lancé. Il pense pouvoir se glisser entre la bande et Genoni… et la collision est inévitable.

Le gardien s’effondre, demeure un instant à genoux sur ses jambières. Pendant que Lucas Bengtsson vient maîtriser le Tessinois, Leonardo Genoni peine à retrouver ses esprits. Il replace son masque, puis file directement au vestiaire. Dario Simion, qui n’a pas franchement tenté d’éviter l’impact, est expulsé après une consultation vidéo.

Toute la Suisse du hockey s’inquiète pour son gardien emblématique. Comment va le portier de 38 ans, membre clé de la sélection olympique pour Milan 2026? Une certitude: il a quitté la patinoire avant la fin du match avec des maux de tête. De quoi alimenter la crainte d’une commotion cérébrale.

Aucune nouvelle communiquée le lendemain. Zoug ne veut pas s’alarmer trop tôt: priorité au repos, l’état du portier sera évalué dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c’est que Leonardo Genoni ne jouera pas samedi soir à Lausanne. Et si le diagnostic se confirme, il devra suivre le protocole «Return-to-Play» imposé en cas de commotion.