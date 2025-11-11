DE
Le CP Berne prend une option
Un duel CP Berne - ZSC Lions en quarts de finale?

Le CP Berne a pris une option sur une place en quarts de finale de la Champions Hockey League. Les Ours sont allés s'imposer 2-1 en Suède face à Brynäs IF mardi soir.
Publié: il y a 8 minutes
Écouter
Tous deux en lice en Champions Hockey League, le CP Berne et les ZSC Lions pourraient se retrouver à l'étape suivante.
Photo: Pius Koller
Blick Sport

Le CP Berne, en grandes difficultés en championnat (11e place de National League) se reprend sur la scène européenne. Une réussite de Marco Lehmann à 5'53 de la fin du temps réglementaire a permis au SCB de faire la différence, après que Brynäs avait égalisé à 1-1 à la 46e. Benjamin Baumgartner avait ouvert la marque à la 27e, dans une rencontre où le portier bernois Adam Reideborn s'est particulièrement illustré (26 arrêts).

Les hommes de Heinz Ehlers pourraient se frotter aux Zurich Lions en quarts de finale en décembre. Mais le «Z» a dû se contenter d'un nul mardi à domicile face à KalPa Kuopio (4-4), Sven Andrighetto inscrivant le 4-4 à la 55e en supériorité numérique. Le match retour mardi prochain sur la glace des Finlandais, invaincus dans cette compétition cette saison, s'annonce compliqué.

