Pourquoi Bloch a-t-il été licencié malgré un «bon travail»?

Après cinq ans passés chez Swiss Ice Hockey, le CEO Patrick Bloch doit partir. L'homme de 39 ans a en effet été licencié pour la fin février 2025 - au motif que «l'on souhaite donner de nouvelles impulsions à la direction, dès l'année prochaine, pour la mise en œuvre de la 'stratégie 2030'», comme l'indique le communiqué publié vendredi par la Fédération. L'ex-défenseur professionnel ne semblait donc plus être l'homme de la situation.

Pourtant, lundi encore, Bloch se rendait au Palais fédéral avec l'équipe nationale suisse et remettait de bon cœur un maillot à la ministre des sports Viola Amherd. La médaille d'argent des derniers championnats du monde avait été fêtée avec cette dernière. Le lendemain, il était au Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, où il était question du litige concernant les armoiries suisses sur la tenue de l'équipe nationale. Rien n'indiquait donc que le CEO de la fédération était sur le point de devoir quitter son poste.

«Pas de mauvais sentiments»

Seules de très légères rumeurs avaient circulé la semaine précédente lors des Hockey Awards, rapportent des personnes présentes. Bloch, qui n'était pas joignable pour une prise de position, aurait donc été surpris par cette décision. D'où la question posée à Stefan Schärer, président du conseil d'administration de l'association depuis bientôt un an: Est-ce que quelque chose s'est passé et a conduit à cette séparation? «Non, il n'y a aucun mauvais sentiment», affirme Schärer. «Patrick a fait du bon travail et a été l'homme de la situation au cours des cinq dernières années, avec tous les thèmes sensibles qui étaient en jeu. Mais maintenant, nous voulons faire un pas en avant et nous avons besoin d'impulsions nouvelles et différentes.»

Lors des cinq dernières années, Bloch avait pour mission d'assainir les finances, faire traverser à Swiss Ice Hockey la crise du COVID, sauver la Swiss League de son lit de mort, atténuer les critiques autour de l'entraîneur de la Nati Patrick Fischer et absorber la scission de la National League.

Qui pour succéder à Bloch?

Selon les dires, la gestion de ce dernier point ne s'est pas faite de manière souveraine. Bloch n'aurait pas pu suffisamment apaiser les luttes de pouvoir nées de cette séparation. Une discussion constructive entre les patrons de clubs de la National League (et le CEO de la NL Denis Vaucher) et le CEO de la fédération aurait été compliquée.

La succession du Grison doit maintenant être réglée le plus rapidement possible. Une qualité que doit posséder un candidat à ce poste en pleine ligne de mire de différents conflits d'intérêts? La capacité de réunir les parties autour d'une table et de jouer les médiateurs. Cela dans l'intérêt du hockey sur glace suisse.

Il va de soi que Martin Baumann, dont on ne veut plus du côté de la Ligue des champions de hockey, fait partie des potentiels successeurs. Mais l'ex-handballeur Schärer estime que ce n'est pas forcément une personne issue du monde du hockey qui fera avancer Swiss Ice Hockey.