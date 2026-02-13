L'équipe de Suisse va-t-elle faire le poids face aux cadors canadiens?

Au niveau des compositions, peu de changements étaient attendus des deux côtés par rapport aux matchs d’hier. Dans le camp helvétique, seul le choix du gardien semble poser quelques problèmes à Patrick Fischer. D’un côté Leonardo Genoni, un des vétérans de cette équipe suisse qui répond présent à chaque rendez-vous sans décevoir, de l’autre Akira Schmid, 5e saison en NHL et actuel gardien des Golden Knights, qui impressionne franchement les patinoires américaines depuis plusieurs semaines.
L’entraîneur suisse opte ce soir pour la deuxième option et laisse Genoni sur la touche. On a hâte de voir Akira Schmid sous les couleurs de la Suisse! Comme face à la France, Tim Berni, Simon Knak et Reto Berra seront en tribune tandis que, sans surprise, Sandro Schmid sera le 13e attaquant. Pour le reste, mise à part quelques changement de lignes (Meier en 1re, Thürkauf en 3e et Fora 7e défenseur) on prend les mêmes et on recommence.
Chez les Canadiens on note tout de même 3 surprises, on retrouve Brad Marchand (Panthers), Josh Morrissey (Winnipeg) et le légendaire gardien Jordan Binnington (Blues) en tribune. L’entraîneur canadien semble vouloir faire un peu tourner son équipe ce soir. Pourtant, nombreuses sont les nations qui s'arracheraient ces 3 joueurs…
Plus que 20 minutes avant le coup d’envoi de ce match, on a vraiment hâte de voir ce que notre équipe suisse va nous présenter ce soir ! Une défaite n’est en aucun cas synonyme d’élimination puisqu’on le rappelle, les premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième iront directement en quart tandis que les huit autres équipes s’affronteront dans un match de « barrage » pour rallier les quarts. Avec une victoire aujourd’hui, les hommes de Patrick Fischer prendraient néanmoins une bonne option pour la première place du groupe A… même si le chemin est encore long.
Macklin Celebrini ouvrant le score face à la Tchéquie pour rentrer dans l’histoire du hockey canadien.
Les Canadiens, eux, l’ont débuté de la meilleure des manières avec une victoire sèche 5-0 face à la Tchéquie. Face à une équipe loin d’être anodine, les joueurs de Jon Cooper n’ont laissé que des miettes aux joueurs tchèques : ces derniers se sont rassurés cet après-midi en battant l’équipe de France sur le score de 6 à 3. À noter que le jeune et très talentueux attaquant (19 ans) des Sharks, Macklin Celebrini est devenu hier le plus jeune joueur à marquer pour le Canada aux JO.
2 équipes en confiance ? Côté suisse, le premier match du tournoi s’est soldé sur un score de 4-0 face à l’équipe de France. Un score net et précis mais qui n’a du moins pas complètement rassuré les supporters helvétiques. Avec des réussites en tout début de match (1e Riat, 4e Moser) et en fin de rencontre (51e, 57e Moser), les Suisses ont parfois semblé en manque d’inspiration et surpris par l’agressivité française. Ils devraient l’être un peu moins aujourd’hui tant l’on connaît la puissance du jeu canadien. Ce premier match reste malgré tout une belle performance, il a permis de confirmer le statut de l’équipe suisse en tant qu’outsider de ce tournoi olympique.
De retour sur Blick pour le gros événement de ce vendredi 13 février, l’équipe masculine suisse de hockey s’en va affronter les grands favoris de ces JO 2026, le Canada. C’est le gros choc de ce groupe A qui on l’espère va tenir toutes ces promesses ! Il faudra néanmoins une grosse performance de nos joueurs pour venir bousculer une équipe canadienne emmenée par beaucoup (trop) de stars de NHL.