L'équipe de Suisse va-t-elle faire le poids face aux cadors canadiens?

Des surprises ?

Au niveau des compositions, peu de changements étaient attendus des deux côtés par rapport aux matchs d’hier. Dans le camp helvétique, seul le choix du gardien semble poser quelques problèmes à Patrick Fischer. D’un côté Leonardo Genoni, un des vétérans de cette équipe suisse qui répond présent à chaque rendez-vous sans décevoir, de l’autre Akira Schmid, 5e saison en NHL et actuel gardien des Golden Knights, qui impressionne franchement les patinoires américaines depuis plusieurs semaines.

L’entraîneur suisse opte ce soir pour la deuxième option et laisse Genoni sur la touche. On a hâte de voir Akira Schmid sous les couleurs de la Suisse! Comme face à la France, Tim Berni, Simon Knak et Reto Berra seront en tribune tandis que, sans surprise, Sandro Schmid sera le 13e attaquant. Pour le reste, mise à part quelques changement de lignes (Meier en 1re, Thürkauf en 3e et Fora 7e défenseur) on prend les mêmes et on recommence.

Chez les Canadiens on note tout de même 3 surprises, on retrouve Brad Marchand (Panthers), Josh Morrissey (Winnipeg) et le légendaire gardien Jordan Binnington (Blues) en tribune. L’entraîneur canadien semble vouloir faire un peu tourner son équipe ce soir. Pourtant, nombreuses sont les nations qui s'arracheraient ces 3 joueurs…