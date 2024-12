La Nati des moins de 20 ans sera scrutée de près au Canada

1/5 L'entraîneur Marcel Jenni est sur le point de participer aux Championnats du monde à Ottawa avec l'équipe nationale des moins de 20 ans. Photo: freshfocus

Marcel Allemann

Les matches de l'équipe de Suisse de hockey auront sûrement un retentissement international ces prochains jours. La raison principale en est le Biennois Jonah Neuenschwander qui, à l'âge de 15 ans, disputera déjà son premier championnat du monde des moins de 20 ans au Canada.

Un joueur aussi jeune n'avait plus participé au tournoi le plus important au niveau junior depuis 24 ans (cet honneur était revenu à l'époque au Kazakh Viktor Alexandrov). «Je l'ai emmené avec moi parce qu'il rend l'équipe meilleure. Jonah m'a tellement convaincu lors de ses matches en National League que j'ai dû le nommer ultérieurement, et il se débrouille très bien ici aussi jusqu'à présent», explique l'entraîneur de l'équipe nationale Marcel Jenni depuis le Canada.

Mais l'engouement pour Jonah Neuenschwander ne sera pas la seule raison pour laquelle les Suisses seront sous les feux de la rampe à Ottawa. Les joueurs nés en 2005 et 2006, qui donnent le ton au sein de l'équipe nationale des moins de 20 ans, pourraient constituer une excellente surprise et ils seront forcément scrutés pas les observateurs.

Un contingent digne d'intérêt

En effet, avec Ewan Huet (19 ans), Christian Kirsch (18 ans) et Elijah Neuenschwander (18 ans), le frère aîné de Jonah Neuenschwander, la Suisse dispose de trois gardiens promis à un grand avenir. Parmi la défense menée par Leon Muggli (18 ans), drafté en NHL, neuf joueurs ont déjà acquis de l'expérience en National League.

Convocation et matches de l'équipe nationale M20 Gardiens (3): Ewan Huet (Regina Pats/WHL), Christian Kirsch (Green Bay Gamblers/USHL), Elijah Neuenschwander (Coire/Fribourg).

Défenseurs (9): Nic Balestra (Zoug), Timo Bünzli (GCK/ZSC Lions), Aris Häfliger (Bellinzona/Ambri), Ludvig Johnson (Zoug), Leon Muggli (Zoug), Nils Rhyn (Berne), Basile Sansonnens (Rimouski Océanic/QMJHL), Eric Schneller (Servette), Daniil Ustinkov (GCK/ZSC Lions).

Attaquants (14): Robin Antenen (Zoug), Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes/WHL), Jan Dorthe (Fribourg), Alain Graf (Berne/Bâle), Rico Gredig (Davos), Kimo Gruber (GCK/ZSC Lions), Andro Kaderli (Leksand), Endo Meier (GCK Lions), Rafael Meier (Kloten), Simon Meier (Penticon Vees/BCHL), Jonah Neuenschwander (Bienne), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies /QMJHL), Jamiro Reber (HV71), Loris Wey (Zoug).

Seuls 22 joueurs de champ peuvent être inscrits. Au cours du tournoi, un autre joueur quittera le cadre. Matches:

Jeudi 26 décembre, 23h00, heure suisse : République tchèque - Suisse

Vendredi 27 décembre, 19h00, heure suisse: Suisse - Slovaquie

Dimanche 29 décembre, 18h00, heure suisse: Suisse - Suède

Mardi 31 décembre, 18h00, heure suisse: Kazakhstan - Suisse



Phase à élimination directe:

2 janvier: quarts de finale

4. janvier: demi-finales

5 janvier: finale



En attaque, Jamiro Reber (18 ans) et Andro Kaderli (19 ans) ont même déjà réussi à se faire une place de titulaire en Suède. Le premier nommé est l'une des révélations de la saison. En outre, les performances des jumeaux Meier, Rafel (19 ans, Kloten) et Simon (actuellement encore au Canada avant son retour à Kloten la saison prochaine), seront suivies de près. Jonah Neuenschwander mis à part, un deuxième talent d'exception sera suivi: Lars Steiner, 17 ans. Le Fribourgeois Jan Dorthe, le Davosien Rico Gredig ainsi que le Bernois Alain Graf, bien connus en National League, seront également établis comme titulaires.

Gagner en maturité

«Nous avons une bonne équipe stable. Il s'agit maintenant de trouver le bon mélange», indique Marcel Jenni. Il est confiant dans le fait que de nombreux joueurs ont fait de gros progrès depuis l'été. «On voit surtout chez ceux qui évoluent régulièrement avec les pros que leur jeu a nettement gagné en maturité.»

Pour se qualifier pour les quarts de finale, il suffira probablement de gagner le dernier match de groupe contre le Kazakhstan. Avant cela, contre la République tchèque, la Slovaquie et la Suède, il s'agira de récolter le plus de points possible afin de bien se positionner. «Je veux voir une équipe dans laquelle chacun va jouer pour l'autre et forme une unité avec un bon langage corporel. C'est aussi l'objectif de nos matches et si nous parvenons à faire valoir notre potentiel, nous en tirerons quelque chose de positif», affirme l'entraîneur.