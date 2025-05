Roman Cervenka (à g.) et David Pastrnak vont-ils défendre leur titre mondial cette année? Photo: imago/CTK Photo

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lieu de l'événement

Le 88e Championnat du monde de hockey sur glace aura lieu à Stockholm, en Suède, et à Herning au Danemark. La petite ville avait déjà accueilli la manifestation en 2018 avec la capitale, Copnehague.

Les matches se dérouleront à l'Avicii Arena de Stockholm, qui peut accueillir 16'000 spectateurs, et à la Jyske Bank Boxen de Herning, d'une capacité de 15'000 places.

Exclusion de la Russie et de la Biélorussie

En raison de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a décidé que ni la Russie ni la Biélorussie ne pourraient participer au Championnat du monde. Les deux nations ont été exclues, comme lors des dernières années.

Histoire des Championnats du monde

L'IIHF organise le Championnat du monde depuis 1920. Les trois premières éditions, en 1920, 1924 et 1928, se sont déroulées dans le cadre des Jeux olympiques. À partir de 1930, le Mondial de hockey est devenu un tournoi annuel à part entière. Il n'a pas eu lieu entre 1940 et 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale, ni en 2020 en raison du coronavirus. De 1932 à 1968, les Jeux olympiques ont continué à compter comme Championnat du monde, et depuis 1972, à l'exception de 1980, 1984 et 1988, un Mondial a également lieu pendant les années olympiques.

Où puis-je regarder les matches?

Toutes les parties de l'équipe nationale de hockey seront retransmises sur RTS Deux. En outre, d'autres matches de groupe sélectionnés ainsi qu'un quart de finale, les deux demi-finales et la finale seront diffusés sur la télévision publique.

Quel est le mode de jeu ?

Au total, 64 matches auront lieu lors du Mondial. Les équipes sont réparties en deux groupes de huit. Les quatre meilleurs se rencontrent en quarts de finale croisés (premier contre quatrième et deuxième contre troisième). En cas d'égalité de points, voici comment les équipes sont départagées:

Les rencontres directes. Différence de buts lors des rencontres directes. Nombre de buts marqués lors des rencontres directes. Meilleur résultat contre l'équipe suivante la mieux classée.

Les groupes du Championnat du monde 2025

Groupe A (à Stockholm)

Suède

Canada

Finlande

France

Lettonie

Autriche

Slovénie

Slovaquie

Groupe B (à Herning)

Suisse

Danemark

République tchèque

Etats-Unis

Norvège

Hongrie

Allemagne

Kazakhstan

Le calendrier des matches

Groupe A

Vendredi, 9 mai

16h20. Autriche – Finlande

20h20. Suède – Slovaquie

16h20. Autriche – Finlande 20h20. Suède – Slovaquie Samedi, 10 mai

12h20. Slovénie – Canada

16h20. Suède – Autriche

20h20. France – Lettonie

12h20. Slovénie – Canada 16h20. Suède – Autriche 20h20. France – Lettonie Dimanche, 11 mai

12h20. Slovaquie – Slovénie

16h20. Lettonie – Canada

20h20. Finlande – France

12h20. Slovaquie – Slovénie 16h20. Lettonie – Canada 20h20. Finlande – France Lundi, 12 mai

16h20. Autriche – Slovaquie

20h20. Finlande – Suède

16h20. Autriche – Slovaquie 20h20. Finlande – Suède Mardi, 13 mai

16h20. Slovénie – Lettonie

20h20. Canada – France

16h20. Slovénie – Lettonie 20h20. Canada – France Mercredi, 14 mai

16h20. Slovaquie – France

20h20. Lettonie – Suède

16h20. Slovaquie – France 20h20. Lettonie – Suède Jeudi, 15 mai

16h20. Finlande – Slovénie

20h20. Canada – Autriche

16h20. Finlande – Slovénie 20h20. Canada – Autriche Vendredi, 16 mai

16h20. Autriche – France

20h20. Suède – Slovénie

16h20. Autriche – France 20h20. Suède – Slovénie Samedi, 17 mai

12h20. Finlande – Lettonie

16h20. France – Suède

20h20. Canada – Slovaquie

12h20. Finlande – Lettonie 16h20. France – Suède 20h20. Canada – Slovaquie Dimanche, 18 mai

16h20. Slovénie – Autriche

20h20. Slovaquie – Lettonie

16h20. Slovénie – Autriche 20h20. Slovaquie – Lettonie Lundi, 19 mai

16h20. France – Slovénie

20h20. Canada – Finlande

16h20. France – Slovénie 20h20. Canada – Finlande Mardi, 20 mai

12h20. Lettonie – Autriche

16h20. Slovaquie – Finlande

20h20. Suède – Canada

Groupe B

Vendredi 9 mai

16h20 Suisse – Tchéquie

20h20 Danemark – États-Unis

16h20 Suisse – Tchéquie 20h20 Danemark – États-Unis Samedi, 10 mai

12h20 Norvège – Kazakhstan

16h20 Allemagne – Hongrie

20h20 Danemark – Suisse

12h20 Norvège – Kazakhstan 16h20 Allemagne – Hongrie 20h20 Danemark – Suisse Dimanche, 11 mai

12h20 États-Unis - Hongrie

16h20 Allemagne – Kazakhstan

20h20 Norvège – Tchéquie

Lundi, 12 mai

16h20 États-Unis – Suisse

20h20 Tchéquie – Danemark

Mardi, 13 mai

16h20 Norvège – Allemagne

20h20 Kazakhstan – Hongrie

Mercredi, 14 mai

16h20 États-Unis – Norvège

20h20 Kazakhstan – Danemark

Jeudi, 15 mai

16h20 Suisse – Allemagne

20h20 Tchéquie – Hongrie

Vendredi, 16 mai

16h20 Hongrie – Danemark

20h20 Suisse – Norvège

Samedi, 17 mai

12h20 États-Unis – Allemagne

16h20 Tchéquie – Kazakhstan

20h20 Danemark – Norvège

Dimanche, 18 mai

16h20 Kazakhstan – États-Unis

20h20 Hongrie – Suisse

Lundi 19 mai

16h20 Allemagne – Tchéquie

20h20 Hongrie – Norvège

Mardi, 20 mai

12h20. Suisse – Kazakhstan

16h20 Tchéquie – États-Unis

20h20 Allemagne – Danemark

Quarts de finale

Jeudi 22 mai

15h20 QF1

15h20 QF2

19h20 QF3

19h20 QF4

Demi-finales

Samedi 24 mai

13h20 DF1

17h20 DF2

Match pour le bronze

Dimanche 25 mai

14h20 perdant DF1 - perdant DF2

Finale

Dimanche 26 mai

19h20 vainqueur DF1 - vainqueur DF2

Qui est le favori?

Le Canada peut se targuer d'avoir une équipe particulièrement forte avec de nombreuses stars dont Sidney Crosby. Le joueur de Pittsburgh pourrait aider l'équipe à la feuille d'érable à remporter un nouveau titre, deux ans après son dernier sacre. Selon les bookmakers, ce sont d'ailleurs les Canadiens qui sont favoris, juste devant la Suède qui, à domicile, aura une superbe équipe avec de nombreux joueurs de NHL.

Les précédents champions du monde

Jusqu'à présent, un champion du monde de hockey sur glace a été couronné 87 fois au total. La Russie et le Canada sont les nations les plus titrées avec respectivement 26 et 27 sacres. Pour les Russes, les titres de l'Union soviétique sont également comptabilisés, car les Russes ont repris cette affiliation à l'IIHF, tout comme la Tchéquie a repris celle de la Tchécoslovaquie. La Suisse a été vice-championne du monde à quatre reprises (1935, 2013, 2018 et 2024) et a remporté huit médailles de bronze (1928, 1930, 1937, 1939, 1948, 1950, 1951 et 1953).

Année Champion du monde 1920 Canada 1924 Canada 1928 Canada 1930 Canada 1931 Canada 1932 Canada 1933 États-Unis 1934 Canada 1935 Canada 1936 Grande-Bretagne 1937 Canada 1938 Canada 1939 Canada 1947 Tchécoslovaquie 1948 Canada 1949 Tchécoslovaquie 1950 Canada 1951 Canada 1952 Canada 1953 Suède 1954 Union soviétique 1955 Canada 1956 Union soviétique 1957 Suède 1958 Canada 1959 Canada 1960 États-Unis 1961 Canada 1962 Suède 1963 Union soviétique 1964 Union soviétique 1965 Union soviétique 1966 Union soviétique 1967 Union soviétique 1968 Union soviétique 1969 Union soviétique 1970 Union soviétique 1971 Union soviétique 1972 Tchécoslovaquie 1973 Union soviétique 1974 Union soviétique 1975 Union soviétique 1976 Tchécoslovaquie 1977 Tchécoslovaquie 1978 Union soviétique 1979 Union soviétique 1981 Union soviétique 1982 Union soviétique 1983 Union soviétique 1985 Tchécoslovaquie 1986 Union soviétique 1987 Suède 1989 Union soviétique 1990 Union soviétique 1991 Suède 1992 Suède 1993 Russie 1994 Canada 1995 Finlande 1996 République tchèque 1997 Canada 1998 Suède 1999 République tchèque 2000 République tchèque 2001 République tchèque 2002 Slovaquie 2003 Canada 2004 Canada 2005 République tchèque 2006 Suède 2007 Canada 2008 Russie 2009 Russie 2010 République tchèque 2011 Finlande 2012 Russie 2013 Suède 2014 Russie 2015 Canada 2016 Canada 2017 Suède 2018 Suède 2019 Finlande 2020 Tournoi annulé 2021 Canada 2022 Finlande 2023 Canada 2024 République tchèque