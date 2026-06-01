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Avec effet immédiat
Urs Kessler quitte la présidence de Swiss Ice Hockey

Urs Kessler quitte son poste de président de Swiss Ice Hockey avec effet immédiat. En poste depuis août 2025, il estime ne pas être la bonne personne pour diriger les réformes nécessaires.
Publié: il y a 12 minutes
Urs Kessler démissionne avec effet immédiat de son poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Urs Kessler démissionne avec effet immédiat de son poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey. Comme l'a annoncé la fédération au lendemain de la fin du Mondial à domicile, il souhaite lui permettre «un nouveau départ».

Urs Kessler n'avait pris ses fonctions de président qu'en août dernier. Selon le communiqué, il a décidé de démissionner car «les discussions et les débats m’ont confirmé que je n’étais pas la bonne personne pour mener à bien ce processus» dont la fédération «a un besoin urgent», souligne-t-il, cité dans le communiqué.

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