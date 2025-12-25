L'attaquant vedette de l'EV Zoug Tomas Tatar a failli manquer le choc contre Davos mardi soir. Et pour cause: sa femme était sur le point d'accoucher. Mais le futur bébé a décidé de jouer les prolongations.

Nicole Vandenbrouck

Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le timing semblait pourtant idéal: cela fait désormais neuf mois que Tomas Tatar, la star de l'EV Zoug, et sa femme Veronika attendent leur premier enfant. Ce dernier aurait dû voir le jour durant la trêve internationale. Seulement, le petit n'a toujours daigné pointer le bout de son nez.

Mardi matin, jour de match entre l'EVZ et Davos, l'entraîneur Michael Liniger reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, son attaquant slovaque l'informe qu'il doit se rendre à l'hôpital avec son épouse. «Mais il m'a aussi dit qu'il espérait pouvoir tenir sa place contre le leader», raconte le coach après la victoire zougoise (3-2 tab). L'attaquant de 35 ans reste finalement à la maternité le matin, puis rentre chez lui pour sa traditionnelle sieste d'avant-match, entre 14 et 16h. Avant de retourner à l'hôpital.

Veronika donne son feu vert

Mais l'enfant joue les prolongations, bien au chaud dans le ventre de sa maman. A 18h, Tomas Tatar décide donc de rejoindre ses coéquipiers à l'OYM Hall. «Il a dit en avoir discuté avec sa femme et avoir obtenu son feu vert, a expliqué Michael Liniger. Le délai est déjà dépassé depuis deux semaines et j'aurais compris s'il avait changé d'avis.» Et ce malgré l'importance de son buteur pour les Taureaux.

«Sa présence et son impact sur l'équipe sont immenses», résume l'entraîneur. Le retour de Tatar – ainsi que celui du défenseur suédois Lukas Bengtsson – a joué un rôle décisif dans le redressement de l'EVZ après un début de saison mitigé. «Lukas apporte de la stabilité avec la rondelle, Tomas de la créativité. Il insuffle un dynamisme positif, mais il sait se montrer direct quand il le faut.»

Des parents dans l'attente

Le probable forfait de Tomas Tatar contre le HCD a obligé Michael Liniger à revoir ses plans. Daniel Vozenilek aurait dû prendre sa place dans l'alignement zougois. «Lui annoncer à la dernière minute qu'il ne serait finalement pas sur la glace a été difficile», avoue le coach. Que se serait-il passé si Veronika avait accouché durant la rencontre? Tomas Tatar aurait été tout simplement prévenu le kinésithérapeute de l'équipe, qui garde son téléphone portable dans la poche en cas d'urgence. Celui-ci n'a toutefois pas sonné.

Tomas Tatar, lui, n'a pas allumé la lampe durant ce choc. Ce qui n'a pas empêché l'EVZ de faire tomber le leader. Un succès de choix que l'homme aux plus de 1000 matches de NHL n'a pas eu le temps de fêter avec ses coéquipiers. Sitôt sa douche terminée, il a directement foncé à l'hôpital.

Mais la patience devra néanmoins rester de mise. Et si le bébé décidait de pointer le bout de son nez le jour de Noël pour offrir le plus beau des cadeaux à ses parents?