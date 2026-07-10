Shannon Miller dirigera l'équipe suisse féminine de hockey

La Canadienne Shannon Miller est la nouvelle entraîneure de l'équipe féminine suisse de hockey sur glace. À 62 ans, elle succède à Colin Muller et débute son mandat dès août, jusqu'en 2029.

ATS Agence télégraphique suisse

La fédération suisse de hockey sur glace a annoncé vendredi la nomination de Shannon Miller en tant que nouvelle entraîneure de l'équipe de Suisse féminine. L'ancienne sélectionneuse du Canada signe un contrat valable jusqu'à l'été 2029 et prendra ses fonctions début août.

Shannon Miller succède à Colin Muller, ce dernier ayant exclu toute prolongation de contrat après la médaille de bronze remportée aux Jeux olympiques de février dernier. «Une nouvelle voix n'est pas une mauvaise idée», avait-il alors expliqué.

Cette nouvelle voix est désormais celle de Shannon Miller, âgée de 62 ans. De 1999 à 2015, elle a entraîné l'équipe féminine des Bulldogs de Minnesota Duluth, remportant cinq titres de championnes de la NCAA. Plus récemment, elle a occupé le poste d’entraîneure des Calgary Inferno, qu’elle a dirigé jusqu’en décembre 2018.

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«Shannon sait mettre en place des structures propices à la performance et aider les joueuses à exploiter pleinement leur potentiel», déclare Melanie Häfliger, responsable du hockey féminin chez Swiss Ice Hockey, dans le communiqué.

Le premier tournoi avec Miller sur le banc aura lieu dès la fin août dans le cadre du Women Euro Hockey Tour. Du 6 au 16 novembre, la Suisse participera ensuite aux Championnats du monde au Danemark.