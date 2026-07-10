Quelques mois après la médaille d'argent mondiale remportée à domicile, Reto Berra annonce la fin de sa carrière internationale. Le gardien de 39 ans veut désormais laisser la place à la relève.

Manuela Bigler

Après douze Championnats du monde et trois participations aux Jeux olympiques, Reto Berra ne portera plus le maillot de l'équipe de Suisse. A 39 ans, le gardien a annoncé vendredi midi sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière internationale.

Quelques mois seulement après avoir décroché la médaille d'argent lors du Championnat du monde disputé à Zurich et Fribourg, le Zurichois estime que le moment est venu de tourner la page.

«Le Championnat du monde à domicile a été la conclusion parfaite de ce merveilleux chapitre. Porter les couleurs suisses devant nos supporters, entendre l'hymne national et chanter 'W. Nuss vo Bümpliz avec vous après les matchs est une expérience que je n'oublierai jamais», écrit-il dans une publication sur Instagram.

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«Il est temps de laisser la place aux jeunes»

Reto Berra explique également vouloir écouter son corps et permettre à la relève de prendre le relais. «Il est également temps de laisser la place aux jeunes gardiens, de leur ouvrir la voie et de leur donner l'opportunité d'écrire leur propre histoire sous le maillot national», poursuit-il, avant de remercier les supporters ainsi que toutes les personnes qui l'ont accompagné au fil de sa carrière.

Le parcours international du gardien aura été riche en succès. Il a remporté trois médailles d'argent aux Championnats du monde, en 2013, 2018 et 2026. En club aussi, la dernière saison a été particulièrement réussie. Avec Fribourg-Gottéron, il a remporté le premier titre de champion de Suisse de l'histoire du club. Dès la saison prochaine, Reto Berra évoluera sous les couleurs de Kloten.