Le message fort du fils de Patrick Fischer

Le fils de Patrick Fischer réagit publiquement après le licenciement de son père. Dans un message sur Instagram, Kimi Fischer lui adresse un soutien appuyé.

Andri Bäggli

Après son licenciement dans le sillage du scandale des certificats de vaccination impliquant l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace Patrick Fischer, son fils Kimi Fischer a réagi publiquement. Dans une story Instagram, l'homme de 25 ans adresse un message empreint d’émotion à son père: «Je voulais écrire quelques mots, mais je suis sans voix et j’ai la gorge nouée».

Il poursuit: «Mais il y a une chose dont je suis absolument certain: ce que tu as fait, personne ne l’avait jamais fait auparavant, et nous le savons tous». Il conclut son message par un «Je t’aime, papa» accompagné d’un cœur rouge. Dans une autre publication, il partage une photo de sa petite enfance, elle aussi accompagnée d’un cœur.

Fils issu d’un premier mariage

Sur son compte figure également une vidéo du Championnat du monde de hockey sur glace 2024 à Prague. Présent sur place, Kimi soutenait l’équipe nationale suisse et son père, et a célébré avec lui la médaille d’argent. La Nati s’est inclinée en finale 0-2 face au pays hôte, la Tchéquie.

Kimi est issu d’un premier mariage de Patrick Fischer. Depuis 2025, le Zougois est marié à Madeleine Georgusis. En 2020, leur fille est née.