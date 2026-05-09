A une semaine du Mondial à domicile, la Suisse affine sa préparation à Ängelholm entre l'espoir des retours de Sven Andrighetto et Kevin Fiala et l'engouement autour des stars NHL.

Marcel Allemann et Nicole Vandenbrouck

Des médailles aux accents suisses

Les médailles que se disputeront les équipes lors du championnat du monde auront une touche très helvétique. «Elles représentent un morceau d'identité suisse coulé dans le métal précieux. Inspirées par la topographie accidentée des Alpes, elles incarnent l'essence même du hockey sur glace: anguleuses, sans compromis et imposantes», écrit la Fédération internationale de hockey sur glace dans un communiqué. «Nous voulions créer un objet qui ne se contente pas d'illustrer la Suisse, mais qui la représente», explique Christian Hofstetter, président du comité d'organisation.

Test grandeur nature pour Sven Andrighetto

Le dernier match disputé par Sven Andrighetto remonte à six semaines. Lors du troisième quart de finale des play-off contre Lugano, l'attaquant avait subi la première commotion cérébrale de sa carrière après un choc avec son coéquipier Rūdolfs Balcers. Depuis, son retour est une véritable course contre la montre. Les play-off sont arrivés trop tôt pour un retour à la compétition, mais l'objectif reste désormais les championnats du monde à domicile avec l'équipe de Suisse.

Cette semaine encore, le joueur de 33 ans n'a pas participé au premier match des Beijer Games contre la Finlande (victoire 5-4 après prolongation) à Ängelholm, en Suède. Par précaution. Mais l'attaquant devrait être aligné soit samedi contre la Suède, soit dimanche face à la Tchéquie. Un véritable test pour évaluer s'il peut tenir sa place et si les Suisses pourront compter sur leur buteur vedette.

Le retour de Kevin Fiala reste improbable

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent Kevin Fiala en train de patiner en Californie, ce qui entretient l'espoir d'un retour pour le championnat du monde à domicile. Une chose est sûre: malgré la grave blessure au pied et à la jambe subie lors des Jeux olympiques de Milan, l'attaquant des Los Angeles Kings progresse bien dans sa rééducation. Les dirigeants des Kings avaient même laissé entendre qu'en cas de long parcours en play-off NHL, un retour de leur star aurait été envisageable. De quoi faire rêver les supporters suisses.

Mais même dans ce scénario, il paraît très improbable que le club californien aurait autorisé Kevin Fiala à rejoindre l'équipe de Suisse pour le Mondial. Un retour avant la fin de la saison ressemble donc davantage à une illusion. Swiss Ice Hockey reste toutefois en contact régulier avec le joueur. Pour l'heure, il est surtout question de son état de santé plutôt que d'une éventuelle participation au championnat du monde.

Chasse aux autographes à Ängelholm

Une semaine avant le début des championnats du monde, la Suisse, la Suède, la Finlande et la Tchéquie peaufinent leur préparation avec des sélections de très haut niveau. Les nombreuses stars NHL présentes attirent évidemment les chasseurs d'autographes du monde entier dans la patinoire d'Ängelholm.

Mais les joueurs actuels ne sont pas les seuls à susciter l'engouement. Vendredi soir, le match des légendes entre la Suède et la Finlande a aussi attiré les foules. D'anciennes stars comme Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström ou Mats Sundin étaient présentes. Leurs signatures étaient presque aussi convoitées que celles de Roman Josi, Nico Hischier et consorts, sollicités en permanence pour des autographes et des selfies jusque sur le chemin menant à la salle de musculation.