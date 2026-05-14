Le HC Ajoie prend un virage radical en ce jeudi. Le club jurassien a communiqué l'engagement de Ville Peltonen comme entraîneur pour deux ans et une série de mesures visant à redersser la barre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Hasard du calendrier ou non, le HC Ajoie a choisi le jeudi de l'Ascension pour communiquer sur une réorganisation profonde de son club afin de redresser la barre.

Et les mots sont on ne peut plus clairs: «Cinq fois derniers en cinq saisons. On ne va pas se mentir, ni à nous, ni à notre public, ni à notre région. Le constat est clair, et c’est précisément parce qu’il est clair que nous avons décidé d’agir. À tous les étages. Ce qu’on annonce aujourd’hui n’est pas une retouche cosmétique. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre. Du staff technique au comité directeur, de la préparation physique à l’effectif sur la glace, le HC Ajoie se reconstruit depuis ses fondations. Avec lucidité, avec courage, et avec une envie féroce d’écrire une autre histoire.

Ville Peltonen pour deux ans

Mesure principale, les Jurassiens ont mis sous contrat Ville Peltonen pour deux saisons .Le technicien finlandais n'avait pas pu être conservé à Genève-Servette après avoir mené les Aigles jusqu'en demi-finales. L'arrivée du Suédois Sam Hallam pour la saison prochaine l'a forcé à faire ses bagages. En Ajoie, il aura la lourde tâche de permettre aux Jurassiens d'éviter la dernière place à laquelle ils ont pris un abonnement depuis leur promotion dans l'élite. L'ambition affichée est on ne peut plus claire.

Le technicien finlandais a pris avec lui son assistant, Samuel Tilkanen. Il était également dans le staff genevois la saison dernière. Les deux hommes sont actuellement à Zurich pour aider la Finlande lors du Mondial. Ils ont remporté la médaille d'argent olympique avec la sélection nordique voici quelques mois, à Milan. Petteri Nummelin est maintenu en poste, tout comme le coach des gardiens, Vladimir Hiadlovsky.

Deux joueurs remerciés

Le HCA a également précisé qu'il mettait un terme à sa relation de travail avec Matteo Romanenghi et Marco Pedretti malgré un contrat valable. «Ces choix racontent l’ampleur du chantier engagé. On ne construit pas une nouvelle philosophie de jeu avec les automatismes d’hier», est-il encore précisé dans la communication du club jurassien. Le club ajoulot a également renforcé sa structure dans le domaine de la préparation physique. Ainsi Sergio Gaggioni a été engagé comme préparateur physique. L'Italien de 36 ans occupait ce poste à Davos depuis deux saisons.

La révolution ne s'arrête pas à la glace. Dans les bureaux également, les changements sont nombreux. Le comité technique se renforce avec l’arrivée de Jordane Hauert aux côtés de Julien Vauclair, Yannick Rebetez et Patrick Vernier. Le comité directeur se resserre autour de Patrick Hauert, Claude Girardin, Pascal Meyer et Pascal Bourquard Jr., pour gagner en agilité et en prise de décision. Ce dernier est par ailleurs nommé vice-président.