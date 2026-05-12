Un transfert de premier plan pour Gottéron

Fribourg Gottéron a annoncé ce mardi avoir recruté Estelle Duvin pour son équipe féminine. La star française de 29 ans quitte le CP Berne pour rejoindre les Ladies fribourgeoises.

Blick Sport

Fribourg Gottéron a annoncé ce mardi avoir recruté Estelle Duvin pour son équipe féminine.

«Avec l'arrivée d'Estelle Duvin, notre jeune équipe réalise un transfert de tout premier plan. Meilleure pointeuse à plusieurs reprises, elle a marqué ces dernières années le hockey sur glace féminin en Suisse grâce à son immense talent et son expérience internationale. Par sa vision du jeu, ses qualités techniques, sa vitesse de patinage et sa classe individuelle, elle apportera une réelle plus-value à notre équipe, sur et hors de la glace. Estelle Duvin jouera également un rôle important dans le développement de nos jeunes joueuses et offrira au collectif davantage de stabilité et de constance», se réjouit Emanuel Jungo, responsable du hockey féminin à Gottéron.

La Française de 29 ans se réjouit déjà de ce nouveau défi: «Je suis très heureuse de rejoindre les Ladies de Fribourg-Gottéron. C'est un club avec de l'ambition et en plein développement ces dernières saisons. Je suis heureuse d'arriver dans une ville où le hockey est une religion. J'ai hâte de jouer à la BCF Arena et de rencontrer les supporters.»

Arrivée en provenance du CP Berne, Estelle Duvin (29 ans) compte 195 sélections avec l’équipe de France. Elle a participé aux Jeux olympiques de 2026 et a été élue MVP de la PostFinance Women’s League en 2024 puis en 2025. Elle figure également à plusieurs reprises parmi les meilleures marqueuses du championnat suisse féminin.