La légende du hockey Pauli Jaks pleure son fils

Le fils de Pauli Jaks, légende du hockey suisse et entraîneur des gardiens d'Ambri, est décédé de manière inattendue. Aleksander Jaks n'avait que 26 ans.

1/5 Une nouvelle tragédie touche Pauli Jaks. Photo: Pius Koller

Ramona Bieri

Triste nouvelle pour le monde du hockey sur glace. Le fils de la légende suisse Pauli Jaks (53 ans) est décédé de manière inattendue. Aleksander Jaks n’avait que 26 ans. L’annonce a été faite par le HC Ambri-Piotta, où Pauli Jaks occupe le poste d’entraîneur des gardiens, sur le site officiel du club.

Le club tessinois exprime «ses plus sincères condoléances pour la perte soudaine et douloureuse d’Aleksander». Comme son père, Aleksander évoluait au poste de gardien de but. Il avait porté les couleurs des équipes de jeunes du HC Ambri-Piotta ainsi que celles des Ticino Rockets. Il avait également défendu les buts de l’équipe nationale suisse des moins de 18 ans.

«Une étreinte silencieuse de toute la famille Biancoblù»

Aleksander n’a pas entièrement pu marcher sur les traces de son père. Pauli Jaks avait marqué l’histoire en janvier 1995: il faisait alors ses débuts avec les Los Angeles Kings, devenant le premier joueur suisse à évoluer en NHL. Il a cependant passé la majeure partie de sa carrière au HC Ambri-Piotta.

Le club ajoute dans son communiqué: «Pauli et sa famille reçoivent toute notre compassion et l’étreinte silencieuse de la famille Biancoblù». Les circonstances du décès soudain d’Aleksander Jaks ne sont pas connues.

Le drame du frère de Pauli Jaks, Peter

Ce n’est pas la première fois que la famille Jaks est frappée par une tragédie. Il y a quatorze ans, Pauli Jaks avait déjà dû faire face à la perte de son frère Peter. L’ancien international suisse, qui comptait 149 sélections et avait joué notamment pour Ambri, Lugano et les ZSC Lions, avait été porté disparu pendant plusieurs jours avant d’être retrouvé mort en Italie. À seulement 45 ans, il avait choisi de mettre fin à ses jours.