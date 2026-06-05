DE
FR

Les Hurricanes égalisent
Seth Jarvis offre la victoire aux siens et relance la finale

Grâce à un but en prolongation de Seth Jarvis, Carolina a battu Las Vegas 4-3 jeudi à Raleigh. Les Canes égalisent à 1-1 dans cette finale de la Coupe Stanley.
Publié: 08:30 heures
Le but de Seth Jarvis en prolongation a permis aux Canes de remporter ce deuxième acte.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vaincu chez elle à Raleigh lors du premier acte, Carolina a égalisé jeudi en finale de la Coupe Stanley face à Las Vegas. Un but de Seth Jarvis en prolongation a permis aux Canes de l'emporter (4-3 ap).

Si les locaux avaient mené 2-0 avant de s'incliner lors de la première rencontre, c'est l'inverse qui s'est produit cette fois-ci. Grâce à un doublé de Brett Howden (ses 12e et 13e réussites dans ces play-off), Vegas, toujours sans Akira Schmid surnuméraire, abordait pourtant le troisième tiers en ayant fait le break.

Trois buts en cinq minutes

Mais dans l'ultime période, les hommes de Rod Brind'Amour ont renversé le match, marquant trois fois en cinq minutes pour prendre l'avantage 3-2. Alors qu'ils pensaient tenir la victoire, le capitaine des Golden Knights Mark Stone a envoyé tout le monde en prolongation avec un but à 1'21 de la sirène.

A lire aussi
Claude Julien est le nouvel entraîneur des ZSC Lions
René Matte comme assistant
Les ZSC Lions engagent un entraîneur avec «un parcours impressionnant»
Vegas dompte les Hurricanes dans un match à rebondissements
Coupe Stanley
Sept succès de rang
Vegas dompte les Hurricanes dans un match à rebondissements

Héros du premier acte après avoir inscrit le but victorieux, Tomas Hertl a cédé son costume à Seth Jarvis dans ce deuxième acte. Pénalisé, le Tchèque a vu le centre des Canes inscrire le but décisif en power-play, à la 64e.

Carolina, qui affiche un bilan de six victoires en autant de prolongations disputées depuis le début des séries, égalise donc à 1-1 dans cette finale. Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche pour l'acte 3, le premier dans le Nevada.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus