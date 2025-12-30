La sélection universitaire américaine étonne toujours dans cette Coupe Spengler. En demi-finale, les jeunes talents ont dominé le Sparta Prague. Mercredi (12h10), ils joueront face au vainqueur du match Davos - Fribourg.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Que ce soit Fribourg ou Davos qui sort vainqueur de la deuxième demi-finale de cette Coupe Spengler, la méfiance sera de mise! Si l'on ne savait pas trop qu'attendre des U.S. Collegiate Selects avant le tournoi, c'est aujourd'hui clair. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Et ce ne sont pas les Tchèques du Sparta Prague qui diront le contraire, eux qui se sont inclinés en demi-finale, ce mardi.

La rencontre n'aurait d'ailleurs pas vraiment pu plus mal commencer pour les Européens. Lors du premier power-play concédé, ils ont capitulé une première fois. Un tir puissant d'Eric Pohlkamp n'a laissé aucune chance a Jakub Kovar, l'ancien gardien des Zurich Lons (7e, 1-0). Une minute plus tard, il devait à nouveau aller chercher le puck au fond de son but. Sur une échappée, Aiden Fink l'a magnifiquement trompé (8e, 2-0). La réduction du score de Michal Vitouch a remis un peu de suspense dans cette demi-finale (12e, 2-1).

Intensité physique

Au retour des vestiaires, les Tchèques ont augmenté l'intensité physique et ont commencé à joyeusement «brasser» les Américains. Sur un rebond, Filip Chlapik a rapidement égalisé (21e, 2-2) et la rencontre semblait prendre une autre tournure. Ce sentiment a été exacerbé lorsque les universitaires ont manqué le 3-2 à deux reprises en quelques minutes. C'est tout d'abord Martins Lavins qui a échoué face Jakub Kovar (23e) avant que Mac Gadowsky ne touche le poteau (25e).

Mais la pression du Sparta Prague n'a pas suffi à les faire virer en tête. Et ce sont même les Nord-Américains qui ont pu faire le break en fin de période intermédiaire. Un plomb de Charlie Cerrato en supériorité numérique n'a laissé aucune chance au gardien tchèque (32e, 3-2). Peu avant la deuxième pause, Aiden Fink a marqué son deuxième but du match en contournant la cage adverse (39e, 4-2). Quel opportunisme américain!

Tchèque et mat

Et la troisième période n'a pas mieux commencé pour les Pragois. Aiden Fink a inscrit son troisième but sur un centre parfait de Quinn Finley (42e, 5-2). De quoi tuer tout suspense. La fin de rencontre a vu les jeunes joueurs tenir le score comme des routiniers. Filip Chlapik a marqué le 5-3 à sept minutes de la sirène finale en power-play. Mais pas de quoi changer l'issue de cette rencontre pour autant. À 1'45'' de la sirène finale, Devin Shore a touché le poteau. Les Tchèques ont laissé passer leur chance.

Les joueurs universitaires américains sont donc les premiers qualifiés pour la finale de cette édition 2025 de la Coupe Spengler. Pour leur première participation à la manifestation grisonne, ils ont enthousiasmé la station. Vont-ils aller au bout de leur rêve? Mardi soir (20h15, en direct sur Blick), Davos et Fribourg Gottéron se défieront pour la seconde place en finale. Et le droit de faire face à une équipe surprenante... et toujours invaincue à Davos.