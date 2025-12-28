La Coupe Spengler revêt un enjeu majeur pour Kyle Rau. L'Américain de Fribourg Gottéron vit les derniers jours de son contrat avec les Dragons et espère bien convaincre les dirigeants de lui prolonger sa pige.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait environ une trentaine de jours que Kyle Rau a débarqué du côté de la BCF Arena après avoir passé neuf mois sans jouer. Sans contrat depuis le début de saison, l'Américain a donc repris le rythme du côté de Fribourg avec qui il a disputé sept matches de championnat. Signé jusqu'en fin d'année, il vit donc à Davos les derniers jours de son contrat à durée déterminée sous le maillot de Fribourg Gottéron.

Gerd Zenhäusern, directeur sportif fribourgeois, nous avait confié être au bénéfice d'une option de prolongation jusqu'au terme de la saison. «Nous allons discuter avec lui durant cette Coupe Spengler, précise-t-il aujourd'hui. Mais je ne suis pas pressé pour prendre une décision. Il nous reste du temps.»

La période d'essai touche tout de même bientôt à sa fin et Kyle Rau en est évidemment conscient. «Mon contrat se termine au terme de ce tournoi et je n’ai aucune certitude pour la suite, a-t-il admis. Forcément, il y a un peu de pression, mais ça ne change pas mon approche: je veux juste bien jouer, aider l’équipe et profiter de chaque match.»

«Je préfère être dans une bonne équipe»

Paradoxalement, le fait de jouer à Fribourg Gottéron, une équipe en pleine bourre, rend le rôle de Kyle Rau moins important. «Mais je préfère tout de même être dans une bonne équipe, précise-t-il. À moi de trouver un moyen de me rendre utile.» Il joue une dizaine de minutes par match et n'a que rarement l'occasion de se mettre en évidence. À Davos, il était d'ailleurs en quatrième ligne lors de l'entrée en lice réussie des Dragons face au Sparta Prague (5-2).

Hormis son but lors du tout premier match, il n'a ensuite plus jamais été sur la feuille des compteurs. «C’est sûr que quand une équipe tourne bien, il y a moins de place pour forcer les choses. Je joue le rôle qu’on me demande avec le temps de glace qu’on me donne. À moi d’être utile dans ces minutes-là, même si ça ne se voit pas forcément sur la feuille de statistiques.»

Plus à son aise

Après quatre semaines de présence dans le vestiaire fribourgeois, Kyle Rau se sent bien. Les jambes lourdes du début ont laissé place à une meilleure forme physique. «Quand tu patines dans ton coin, c'est difficile d'avoir l'intensité d'un match et c'est justement pour cela qu'il y a les matches de pré-saison. Là, j'ai été jeté dans le grand bain directement avec des nouveaux coéquipiers et dans un nouveau système. Il m'a fallu un peu de temps pour réussir à prendre en compte ces paramètres.»

Cette période d'apprentissage est, à l'écouter, terminé. De quoi envisager de jouer plus ces prochains jours? «Une chose est claire: je me sens plus léger sur la glace et plus à l’aise dans le système, positive-t-il. J'ai vraiment l'impression d'avoir été meilleur ces derniers matches.» Reste à savoir si Gerd Zenhäusern décide de poursuivre sa relation de travail avec Kyle Rau. «Je peux être un joueur utile dans une équipe qui veut aller loin en play-off, insiste-t-il. Je peux évoluer dans toutes les positions et dans tous les rôles. C'est vraiment ma force et j'ai encore quelques jours pour le montrer.» À commencer par dimanche face à IFK Helsinki (15h20).