Grégory Beaud Journaliste Blick

L'an dernier, Fribourg Gottéron avait dominé le HC Davos 4-2 en demi-finale pour s'ouvrir les portes de la finale et de son premier titre. Les Dragons avaient pu compter sur un doublé de Linden Vey, ainsi que sur des buts de Christoph Bertschy et Jacob De La Rose pour passer l'épaule face aux Grisons. Le lendemain, les pensionnaires de la BCF Arena avaient atomisé Straubing en finale (7-2). Cette année, le scénario ne s'est pas répété puisque ce sont les Davosiens qui se sont imposés sur le fil.

Lors d'une première période terminée sur un score nul et vierge, Fribourgeois et Davosiens auraient tour à tour pu prendre l'avantage. Mais les Grisons Lukas Frick (9e) et Matej Stransky (17e, latte) ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Devant le but adverse, Lucas Wallmark, de retour de blessure, Sandro Schmid (16e) et Henrik Borgström (19e) ont eu les meilleures chances de but.

Matej Stransky montre la voie

Les débats se sont animés durant la période intermédiaire. Matej Stransky a eu trois jours ouvrables pour armer un tir à la 22e minute. Évidemment, le sniper tchèque du HCD a trouvé l'intérieur du poteau (1-0). En la circonstance, l'arrière-garde des Dragons a été bien passive pour laisser autant de temps au No 44. L'avantage grison a tenu une petite dizaine de minutes. En supériorité numérique, Marcus Sörensen a profité d'un rebond favorable pour égaliser (31e, 1-1). Le centre du Suédois a été dévié au fond de son propre but par Lukas Frick.

Mais les Dragons n'ont pas franchement réalisé un bon tiers intermédiaire. Tino Kessler a forcé Reto Berra à deux arrêts peu après le 1-1 des Fribourgeois (32e). Henrik Borgström a été le seul à se mettre en évidence à la 34e, mais son essai a été arrêté par Luca Hollsentein. Moins de 60 secondes plus tard, Valentin Nussbaumer s'est montré un poil trop collectif. Son inspiration géniale aurait offert la cage vide à un coéquipier. Mais Reto Berra s'est montré vif pour freiner la rondelle. Terriblement remuant depuis le début du match, Tino Kessler a été récompensé juste avant la seconde pause. Après un engagement gagné en zone offensive, l'ancien joueur de Bienne a pu se mettre en position idéale pour tromper le gardien adverse (38e, 2-1).

Lors de l'ultime période, Julien Sprunger est passé proche de l'égalisation. Mais un sauvetage in extremis d'un davosien a dévié le puck dans le filet de protection. Peu après, c'est Christoph Bertschy qui a raté une grosse occasion, seul face à Luca Hollenstein. En fin de rencontre, les hommes de Roger Rönnberg ont eu quelques occasions d'égaliser. Mais ils ont été trop imprécis pour éviter l'élimination. Simon Ryfors a inscrit le 3-1 dans la cage vide (60e).

Fribourg ne devrait pas revenir

Ce sont donc les Grisons qui vont avoir le droit de défier la sélection universitaire américaine lors de la finale de ce mercredi (12h10). Depuis le début du tournoi, les jeunes joueurs de NCAA ont fait très forte impression. Ce mardi, ils ont brillé lors d'une demi-finale remportée de brillante manière face au Sparta Prague (5-3).

Victorieux l'an dernier, Fribourg Gottéron est ainsi destitué de son titre. Les hommes de Roger Rönnberg ne reviendront plus que probablement pas l'an prochain pour une troisième participation consécutive. Leur invitation devrait être envoyée à Langnau.