À 31 ans, Drake Caggiula s’apprête à vivre un moment à part. Pour la première fois chez les adultes, l’attaquant du Lausanne HC portera le maillot du Canada, entouré de sa famille, à la Coupe Spengler.

Ce vendredi soir sera un moment particulièrement fort pour Drake Caggiula. L'attaquant du Lausanne HC va en effet porter le maillot du Canada pour la première fois chez les adultes, à 31 ans. «Plus tu avances en âge et moins tu te dis que cette opportunité arrivera un jour, admet-il. Cela rend cette convocation encore plus spéciale.»

Il avait déjà représenté son pays, mais à une époque différente et dans d'autres circonstances. «La dernière fois que j’ai joué avec mon drapeau sur la poitrine, j'avais 17 ans et c'était dans le cadre d'un tournoi juniors. À chaque fois que tu représentes ton pays, peu importe le contexte, c’est un immense honneur. Ce n’est pas un championnat du monde, mais ça reste Team Canada.» Ce n'est pas encore un Mondial. «On croise les doigts», rigole celui qui pourrait tout à fait être de la partie en mai prochain.

Mais si l'on reste dans le moment présent, Drake Caggiula ne peut que savourer. Et il n'est pas le seul. «Ma famille devait venir en Suisse pour les fêtes, sourit-il. Ma femme et mes deux enfants avaient prévu le voyage, tout comme mes parents.» La convocation avec le Canada a précipité les choses. «Quand mon père a su que j'étais sélectionné pour la Coupe Spengler, il a directement réservé un vol (rires). J'avais prévu de faire découvrir Lausanne à ma famille, mais je crois que Davos, c'est pas mal non plus.»

«Au réveil, je regardais la Spengler»

S'il se réjouit de remonter à Davos, Drake Caggiula n'en garde pas un souvenir brillant de sa première visite de la station. «Le premier match en Suisse et une défaite 4-1 là-bas, se remémore-t-il. Depuis, cela va tout de même un peu mieux. Mais j'avoue que j'ai apprécié découvrir ce lieu spécial.»

S'il n'y avait jamais mis les patins avant ce 9 septembre 2025, Drake Caggiula avait tout de même une impression de déjà-vu au moment de pénétrer dans la cathédrale grisonne. «Je connaissais Davos et la Coupe Spengler depuis mes plus jeunes années, remarque-t-il. Au Canada, il y a un rituel ancré dans les mœurs. Entre Noël et Nouvel-an, tu déjeunes devant la télé en regardant la Coupe Spengler et ensuite tu regardes l'équipe nationale disputer des matches du Mondial M20.»

Avec Connor Hughes

Aujourd'hui, il sera de l'autre côté de l'Atlantique, sur la glace. «J'ai vu cette patinoire des dizaines de fois à la télévision, sourit-il. Tout le monde me dit que Davos, pendant la Spengler, c’est encore autre chose. Je me réjouis de découvrir cela. Ce n’est pas une patinoire normale. Il y a quelque chose de spécial là-bas et durant les fêtes, ce sera un moment rare.»

Ces instants particuliers, il les vivra avec un autre joueur du Lausanne HC: Connor Hughes, gardien des Lions. «On savait tous les deux depuis un moment, mais on ne pouvait rien dire, rigole-t-il. Dès qu’on a su, on s’est écrit pour se confirmer qu’on y allait. C’est rassurant de me rendre à Davos avec un coéquipier. C'est toujours plaisant de partager cela avec quelqu'un dont tu es proche.»

Pour décrire le mieux le sentiment qui l'anime avant le premier match face à la sélection universitaire américaine, Drake Caggiula résume ainsi: «La boucle est bouclée. Quand j'étais gamin, je regardais les matches de la Coupe Spengler en rêvant d'y représenter un jour mon pays. Aujourd'hui, je vais pouvoir réaliser ce rêve en défendant les couleurs de mon pays. Et continuer à jouer durant cette période malgré la pause du championnat, c'est un luxe. Surtout en ayant la chance de partager ces moments privilégiés avec ma famille.»

Coup d'envoi du rêve de Drake Caggiula ce vendredi soir: 20h10.