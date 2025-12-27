DE
Triplé de Quinn Finley
Davos surpris par les jeunes Américains à la Coupe Spengler

Pour son premier match à la Coupe Spengler 2025, Davos a été battu par les US Collegiate Selects (5-3). Le club grison devrait relever la tête dimanche soir face au Team Canada.
Publié: 27.12.2025 à il y a 46 minutes
Quinn Finley a marqué les esprits en réussissant un triplé samedi contre Davos.
Photo: Melanie Duchene
ATS

Le HC Davos a commencé la Coupe Spengler 2025 par une défaite samedi soir. Les organisateurs du tournoi ont subi la loi de la sélection universitaire américaine, les US Collegiate Selects (5-3).

Les jeunes Etasuniens, qui avaient déjà offert une farouche résistance au Team Canada vendredi (défaite 3-2), ont démontré que leur présence dans le prestigieux tournoi grison n'était pas usurpée. Face aux Davosiens, ils se sont surtout montrés très efficaces à chaque entame de tiers.

Les joueurs de NCAA ont marqué à chaque début de période, ouvrant le score dès la 3e minute par Quinn Finley (21 ans), qui s'est d'ailleurs illustré avec un triplé. L'attaquant de l'Université du Wisconsin a marqué le 4-2 (42e) après le deuxième thé et le 5-3 (58e) pour entériner le succès américain.

Doublé de Matthew DiMarsico

Davos avait recollé au score lors du tiers médian, sur des buts de Yannick Frehner (23e) et Sven Jung (37e), mais a subi les foudres d'une autre jeune prometteur dans ce deuxième «vingt»: Matthew DiMarsico (21 ans). Joueur de l'Université de Penn State, il a inscrit le 2-0 entre les jambes de Sandro Aeschlimann (22e) et le 3-2 au terme d'un cafouillage dans l'enclave grisonne (38e).

La réduction du score davosienne signée Michael Fora (46e, 4-3) dans le troisième tiers-temps a eu le mérite de faire durer le suspense dans la belle patinoire en bois du HCD. Le leader de National League aura une occasion de réagir dimanche face au Team Canada (20h15).

